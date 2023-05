Fortes invita a un experto en protocolo para humillar a Ayuso y sale escaldado

TVE recurrió a Carlos Fuente y, en su intento de buscar lagunas o errores en la forma de actuar de la encargada del protocolo en el día de la Comunidad de Madrid, ha conseguido lo contrario

Xabier Fortes, presentador de La Noche en 24 horas, ha intentado lanzar un salvavidas a Félix Bolaños e intentar hundir a Isabel Díaz Ayuso y la jefa de protocolo Alejandra Blázquez tras impedir al ministro acceder a la tribuna del acto del 2 de mayo en Madrid pero le ha salido el tiro por la culata.

El periodista ha invitado al programa al experto en protocolo Carlos Fuente y, en su intento de buscar lagunas o errores en la forma de actuar de la encargada del protocolo en el día de la Comunidad de Madrid, ha conseguido lo contrario: poner en una situación peor al ministro de Pedro Sánchez.

El experto asegura que el Real Decreto que en el momento sacó a relucir el equipo de Bolaños establece un orden de precedencias. Este orden de precedencias pone por delante de los representantes de los partidos políticos, como Alberto Núñez Feijóo que sí que estaba en la tribuna, a los ministros. Sin embargo, Fuente lo aclara y da la clave de la cuestión: en el mismo Real Decreto se establece que la ordenación de una presidencia es responsabilidad de quien organiza el acto, en este caso, la presidenta de la Comunidad Autónoma.

Carlos Fuente Lafuente, director de Protocolo de la UCJC, sobre el veto a Bolaños en el 2 de Mayo:



"Hay que dejar clara la diferencia entre protocolo y política [...] Creo que Bolaños no tenía que estar en el palco"





En este caso, Ayuso invitó a la presidencia a las autoridades que ella quiso. El experto asegura que puede quedar "mal, fatal o feo" que el ministro de la Presidencia no esté en la tribuna pero no por ser ministro tiene ese derecho: "Imagínense que van cuatro ministros, no tienen que estar todos en la presidencia. En protocolo, se determina quién es el adecuado para una presencia de este tipo y si es una parada cívico militar se decidió que fuera la ministra de Defensa.

"No ha habido un incumplimiento del decreto. Si no la interpretación que hace la Comunidad de Madrid y sus servicios de protocolo de determinar que las personas que van a la tribuna corresponde a los anfitriones", afirma Fuente, que acaba con un tirón de orejas para Bolaños: "Otra cosa son los empujones o el agarrarle por la cintura para que no entre. Eso está feo, pero personalmente pienso que está más feo intentar entrar en un sitio donde nadie te ha invitado, ni te ha reservado un sitio".

Carlos Fuente Lafuente, director de Protocolo de la UCJC: "Está feo intentar entrar en un sitio donde nadie te ha invitado"





El único error que Fuente ve en la forma de actuar de Ayuso es en no invitar al acto al Gobierno a través del presidente , que en ese caso, designaría qué ministro estaría en representación del Ejecutivo.