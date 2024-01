Telecinco copia a La Sexta un programa de Dani Mateo y ya prepara el piloto

Mediaset no cesa en su búsqueda de la programación perfecta que les ayude a salir de la crisis de audiencia en la que siguen sumergidos y para ello se ha aliado con LaCoproductora.

Alessandro Salem llegó a Mediaset España para revolucionar el grupo. Desde que se convirtiese en el consejero delegado de los de Fuencarral, la compañía se ha abierto a las productoras para intentar encontrar nuevos programas que les permitan dar con la fórmula perfecta y alcanzar el éxito que cosecharon en el pasado, y así recortar distancias con sus principales competidores: Antena 3 y TVE. En los últimos meses, Mediaset ha grabado numerosos pilotos para testar posibles apuestas que puedan encajar en su parrilla y, lo más importante, que guste a su audiencia.

Precisamente, en esta búsqueda, y como ha adelantado FórmulaTV en exclusiva, el grupo de Fuencarral está grabando un piloto de un programa de entretenimiento que comparte características con Zapeando, el magacín de las tardes de La Sexta, en clave de humor, que se emite desde 2013 y que cuenta con Dani Mateo como presentador. Para ello, se han aliado con LaCoproductora, compañía audiovisual de José Miguel Contreras.

El piloto de lo nuevo de Telecinco

LaCoproductora asume este reto después de realizar otros programas como Días de tele, Las cosas claras y El condensador de fluzo para RTVE, o Palo y astilla, para Atresmedia, entre otros. Este nuevo formato no estaría pensado para ubicarse en Cuatro, como podríamos esperar si siguiesen la estrategia de Atresmedia, ya que la idea inicial es que sea una tira diaria para su canal principal, Telecinco. El objetivo sería aprovechar el contenido de los canales del grupo para exprimirlo en un zapping, tal y como hiciesen en su momento con I love TV o ¡Toma salami!, entre otros. A diferencia de estos, se contaría un plató donde diferentes rostros, en calidad de tertulianos, comentarían estos vídeos, al igual que ocurre en el programa de Dani Mateo.

Se está a la espera de que Mediaset dé luz verde al piloto. En el caso de ocurrir esto, hay diferentes franjas en la que un formato de estas características podría encajar. Desde la cancelación de Cuentos chinos, el programa que llevó de nuevo a Jorge Javier Vázquez a las cámaras de Telecinco, no tiene una apuesta concreta para su access prime time y podría testar este zapping para dar estabilidad a su parrilla, aunque tuviese que enfrentarse a El Hormiguero de Antena 3. También estaría la opción de pasarlo a las tardes, pese a que esto suponga una remodelación en esa franja. Pero no es una idea descabellada, ya que no terminan de encontrar su lugar desde la desaparición de Sálvame. Si esto ocurriese, el programa podría competir directamente con Zapeando. Pero, por el momento, todo está por definir y todavía falta ver si Mediaset apostará por este proyecto o si acabarán quedándose en un cajón, tal y como ocurre en numerosas ocasiones.