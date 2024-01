Conmoción en Antena 3 por el desconsolado llanto en directo de Susanna Griso

'Espejo Público' vivía un momento delicado con un invitado muy especial y con una presentadora que ha tratado de contener la emoción pero, dominada por la tristeza, ha roto a llorar.

Tal y como les contábamos ya en su momento en ESdiario, Concha Velasco fallecía hace unas semanas en Madrid. Aunque hace ya mes y medio que falleció la querida actriz, cantante y presentadora, la huella y el legado de Concha sigue estando más que presente.

Por ello, este pasado miércoles, 17 de enero, el programa Espejo Público de Antena 3 quien ha querido realizar su propio homenaje recordando a la gran intérprete. Un acto que ha sido muy especial y que ha contado con la presencia de su hijo, Manuel Martínez Velasco.

"Hoy se cumplen 46 días de la triste desaparición de Concha Velasco y para Más Espejo es un honor poder tener aquí hoy a Manuel. Sobre todo en el lugar en el que estamos, que creo que es el plató que a tu madre le dio más éxitos y aplausos", decía la ex colaboradora de Telecinco, Gema López para presentar al director de cine.

A continuación, tal y como recoge Tiramillas, Manuel se sentaba con Susanna Griso, la presentadora del matinal de Atresmedia, para hablar largo y tendido sobre su madre. "Estamos recibiendo mucho cariño, mi hermano Paco y yo. Todos tienen una anécdota con mi madre. Anécdotas muy bonitas con ella", expresaba Velasco. Ayer [por el martes 16 de enero] estuvimos en los Premios Iris y todo el mundo me contaba cosas bonitas. He pasado un mes horrible, como todas las personas a las que se les muere su madre", agregaba emocionado.

"No llores Susanna"

El momento más emotivo se ha vivido con el vídeo donde Concha confesaba a Griso que le gustaría ser un fantasma para poder ver envejecer a sus hijos y crecer a su nieto. "Creo que lo ha cumplido. En el último momento, con Paco en la habitación del hospital, le dije: 'Ya puedes tener conversaciones con ángeles'. No sé si será un fantasma o no, pero es un ángel. Estoy segurísimo. Ya no puedo hablar más...", contaba Manuel entre lágrimas.

Un momento en el que Susanna Griso y Gema López tampoco pudieron evitar romperse. "No llores, Susanna...", le pedía el hijo de Concha Velasco. "Es un lloro contagioso", señalaba ella. "Mira que yo soy dura, pero contigo y tu familia tengo una especial debilidad", concluía López.