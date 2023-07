Susi Caramelo se revela en Pasapalabra como una bailarina de éxito

Junto a Agustín Jiménez, la humorista ha protagonizado uno de los momentos más divertidos del concurso diario que presenta Roberto Leal en Antena 3.

Susi Caramelo y Agustín Jiménez son dos de los cómicos más reconocidos de nuestro país. A ella la vimos por primera vez en Las que faltaban, y desde entonces ha sabido romper moldes, gracias a sus descarados reportajes y a la ruptura de barreras a las que tradicionalmente han tenido que enfrentarse las mujeres en televisión. A él, sus actuaciones en El Club de la Comedia le lanzaron a la fama.

Susi Caramelo, con ganas de pasárselo bien

Su espontaneidad y sentido del humor les ha hecho ganarse el cariño del público, por eso allí donde van triunfan. Y no pierden ocasión de demostrar porque son dos de los mejores humoristas. Y sino que se lo digan a los espectadores de Pasapalabra, que esta semana han sido testigos de uno de esos momentos estelares.

Resulta que los concursantes de Tu cara me suena están participando en el programa presentado por Roberto Leal para ayudar a llevarse el bote a Fer y Moisés, quienes tras Rafa y Orestes, están protagonizando algunos de los duelos más reñidos de los últimos tiempos. El caso es que Susi Caramelo se ha revelado como una auténtica experta en música. Porque en todos los programas en los que lleva como invitada ha sido la ganadora de La Pista Musical. Pero lo de ayer, le ha llevado a romper todos los moldes del programa, porque sin apenas haber escuchado las primeras notas de la canción que Agustín Jiménez y ella tenían que adivinar, ha pulsado el marcador y ha acertado, a la primera, la canción que estaba sonando.

Para celebrarlo, no ha dudado ni un segundo en sacar a bailar a Fer, a quien también han seguido su rival, Moisés, y el cómico. De esta forma, los cuatro han protagonizado uno de los momentos más divertidos de Pasapalabra, moviéndose al ritmo de Solo se vive una vez de Azúcar Moreno.

Sin embargo, no ha sido el único momento que nos ha regalado Susi Caramelo, ya que la que fue presentadora de Caramelo (Movistar+), no ha podido disimular su alegría al llevarse a casa el juego de mesa del programa. El tercero, porque en programas anteriores también los había ganado siguiendo la tradición de Pasapalabra de que el concursante más rápido de La Pista Musical se lleva de premio un juego de mesa, cuando los concursantes no disputan La Silla Azul. La humorista ha reconocido que los afortunados van a ser sus sobrinos.