La dura crítica de Dani Mateo a Susi Caramelo tras su actuación en Antena 3

El presentador de "Zapeando" no se ha cortado ni un pelo a la hora de opinar de su compañera de La Sexta y decirle en directo que se dedique a la comedia: "Tú a la risa, que es lo tuyo".

El pasado viernes Tu cara me suena ofreció una nueva gala, en la que los concursantes dieron lo mejor de sí. Entre los participantes, hubo una actuación que destacó, para mal, y que desde Zapeando han querido destacar. Susi Caramelo se metió en la piel de Concha Velasco, pero su interpretación quedó marcada por la desafinación, el olvido de la letra y los problemas con el sombrero. Dani Mateo no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar de este "desastre" en su programa de La Sexta y la calificó como "la actuación que suena en los hilos musicales de los ascensores en el infierno".

El presentador de Zapeando no dudó ni un segundo en preguntarse en voz alta el motivo que llevó a Susi Caramelo a adentrarse en el concurso de Antena 3, teniendo en cuenta su escaso talento musical: ¿Por qué decidió ir? Si a ti cuando te proponen esto, ya ves un poco si vales o no", soltaba sin miramientos Dani Mateo. Su compañera, y amigo íntima de la humorista, Valeria Ross, dio la cara por ella, asegurando que "va a sorprender mucho, Susi canta muy bien, y baila mejor. ¡No sabes cómo baila Susi!". Pero el de La Sexta no daba crédito a las palabras de su compañera: "¿Se lo está guardando? Luego te preguntas que por qué te dicen que mientes", le espetaba.

La crítica a la "desastrosa" actuación de Susi Caramelo

Ante la insistencia de Dani Mateo en el ataque de Susi Caramelo, la colaboradora de La Sexta siguió convenciendo al presentador de Zapeando, asegurando que "no tengo a un conocido o amigo que baile mejor que Susi". A este apoyo se sumó también María Gómez, comentando que igual la colaboradora "está jugando al despiste al principio". Pero al catalán nadie le bajaba del burro: "¡Pues lo está haciendo fenomenal!". Con este comentario, el presentador de Atresmedia se quedaba solo, ya que Miki Nadal se unió a la conversación, también para defender a su compañera: "Yo creo que Susi llega seguro a la final, lo va a hacer bien".

"Sí, claro, porque llegan todos a la final. De alguna forma u otra, todos estarán allí sentados. De verdad, no le hacéis ningún favor diciendo estas cosas", sostenía nuevamente Dani Mateo. Antes de cambiar de concursante, el presentador de La Sexta quiso zanjar el asunto Susi, lanzándole a la humorista un mensaje: "Susi, un abrazo, Te queremos. ¡Qué gran cómica eres, qué buena cómica! Era una cómica estupenda. No dejes nunca lo de la comedia, Susi. Por más que tu amiga te diga que tú a cantar, que ella lo que quiere es quedarse con tu parcela, tú a la risa, que es lo tuyo. Dedícate a la comedia".