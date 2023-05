Mercedes Milá e Iñaki Gabilondo la lían y ensucian la imagen del Rey juan Carlos

La periodista pregunta al icono de Prisa la presunta relación del ahora Rey emérito con el intento de golpe de Estado en 1981 y arremeten contra todo su Reinado

Mercedes Milá sigue muy activa en su muy personal programa de entrevistas en la plataforma Movistar + Milá vs. Milá. La periodista catalana busca personajes para mantener con ellos una distendida charla donde trata de arrancar lo mejor de sus invitados, pero también el lado más polémico u oculto de su biografía.

Esta semana el invitado era el comunicador Iñaki Gabilondo, estrella de la Cadena SER e icono del Grupo Prisa. Con el veterano periodista vasco Mercedes Milá ha abordado muchos asuntos relacionados con la dilatada carrera profesional de Gabilondo y en esa parte del repaso histórico se han detenido especialmente en la figura del ahora Rey emérito Juan Carlos I.

Milá ha preguntado directamente sobre la posible implicación “que se habla y hay gente que sigue insistiendo” del entonces Rey Juan Carlos y la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Gabilondo comenzaba respondiendo que “los grandes acontecimientos quedan flotando con 87.000 millones de enigmas, yo que sé, yo no tengo ni idea”.

"Hombre, yo no lo creo"

Gabilondo, pese a haber abonado el terreno para la especulación y la duda argumenta en Milá vs. Milá en contra de la participación del Rey en esos hechos, “hombre yo lo que sé es que he visto al Rey durante mucho tiempo, en viajes que estuve yo en muchos viajes acompañando a Juan Carlos y por todo el mundo andaba pregonando la nueva de la Democracia que había llegado a España. Cada día me resulta más difícil de imaginar que habiéndole visto yo en tantos lugares del mundo como el gran abanderado por la causa democrática que se estuviese metiendo en ese jardín ¡vete a saber!”.

Decepción total

Inmediatamente después comenzaban las críticas a la jefatura del Estado ostentada por Don Juan Carlos durante décadas. Era Mercedes Milá la que rompía el hielo refiriéndose al Reinado de esta forma: “Un elemento de decepción total y de cabreo y de... no digo más porque diría cosas muy gordas”.

Cogía el testigo Iñaki Gabilondo que añadía “Cabreo con nosotros y yo, conmigo. Y no les he oído a muchos de mis colegas decir esto”.

Gabilondo insistía “desagrado personal por no haber hecho lo que hubiéramos debido de hacer a partir de un momento concreto”.

Grande #GABILONDO : "Tengo un cabreo conmigo mismo por no haber hecho lo que debíamos hacer con el Rey desde un momento determinado" pic.twitter.com/5habOuRcmD — TVMASPI (@sebas_maspons) May 22, 2023

El periodista vasco acababa explicando lo que siente sobre el ahora Emérito “Hubo un tiempo en que la monarquía llegó diciendo 'Aquí no vale una corte'. Y toda España lo saludó, '¡que bien, no va a haber una corte'. Y al cabo de una temporadita Juan Carlos apareció rodeado de una corte, De la Rosa, Conde..., una cuadrilla un tanto pintoresca. Cuando esa cuadrilla empezó a tener líos importantes con la justicia por razones financieras, es cuando todos hubiéramos tenido que decir: 'Atención'".