Aitana confirma a Broncano lo que todos esperaban y su desliz inunda Twitter

La cantante visitó 'La Resistencia' para presentar su nueva canción, sabiendo que tendría que enfrentarse a las preguntas clásicas con miles de personas atentas a su respuesta.

Aitana volvía este jueves a La Resistencia para promocionar su último hit. Pero, antes de empezar el show en el Teatro Príncipe Gran Vía, la cantante ya comenzó su propio espectáculo en el backstage contando una anécdota relacionada con los carnés de conducir, algo que a Broncano le hizo gracia y se volvió a tratar durante la entrevista. "Tengo el carné de conducir desde hace tres semanas. Yo salía a hacer prácticas escoltada por paparazis", contó la artista catalana, quien, después de más de un centenar de prácticas, conseguía aprobar a la primera.

Tras el momento autoescuela, y algunas anécdotas más sobre coches, la extriunfita mostró al público del programa y a la audiencia de Movistar su dotes como boxeadora: "Creo que podrías asustar a una vieja", bromeó el presentador antes de pasar a sentarse para iniciar, como tal, la entrevista. Como mencionábamos, Aitana visitó La Resistencia para promocionar Las Babys, un tema del verano que supone un homenaje a Saturday Night. "Quería hacer un disco generacional, hablándole a la generación del futuro: la alfa, que incluye a los nacidos a partir de 2010", contó, para soltar en exclusiva que el disco saldría después de verano.

Aitana confirma su relación con Sebastián Yatra

De hecho, el regalo para Broncano fue, precisamente, una toalla bordad con la letra alfa, el logo de su disco, con la que Aitana cubre su pelo en el videoclip. Y, aunque las anécdotas, el regalo, el tema del boxeo y el karaoke que se marcaron estuvo muy bien, la audiencia entera y Twitter lo que estaba esperando era el momento de las preguntas clásicas del programa. Es más, la cantante estaba tan nerviosa para responder que cometió un desliz que desató los comentarios en la popular red social sobre un nombre que casi pronuncia: Sebastián Yatra. "Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes", preguntó Broncano. Y Aitana, que sabía a lo que se enfrentaba, respondió que, en realidad, la que quiere saber "es la segunda".

Un saludo a todos los redactores de prensa rosa que estaban esperando este vídeo con @Aitanax respondiendo las Preguntas Clásicas™ pic.twitter.com/9zKHkxV7nu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 8, 2023

Ante esa acusación, el de Movistar se limitó a decir que solo era "un mero emisario de la gente". Así, la catalana respondía primero a la cuestión del dinero, señalando que se había comprado otra casa y que ya no tenía tanto dinero. "¿Y coche?", se interesaba el equipo de La Resistencia. "No me he comprado ningún coche, porque me lo dejan, ya que soy imagen de Smart y Mercedes, pero ya he rallado uno", contestó Aitana convirtiéndose en objeto de burla por parte de Broncano. Y, tras esto, llegó el momento de la segunda pregunta: "No tantas, este último mes, no. Es que no han sido tantas, no he visto a... ¿Qué te cuento?", contestó la cantante, a punto de pronunciar el nombre de Sebastián Yatra. "Este último mes ha habido menos, a veces no lo ves porque está en otras partes... No sé, no sé qué te digo, que no vaya a salir luego en las revistas del corazón", apuntó Aitana. "