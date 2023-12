Jaime Cantizano, incrédulo ante el zasca que le suelta el becario de 'Mañaneros'

El presentador del matinal de TVE no daba crédito a las palabras que este joven estaba soltando en pleno directo en La 1, quien llegó incluso a trolearle ante todo el mundo.

Jaime Cantizano se he enfrentado este martes a un hueso duro de roer. El becario de Mañaneros ha dado con el punto débil del presentador del matinal de La 1, además de seguir dando de qué hablar, pues ha vuelto a hacer una aparición estelar en el programa de TVE. Una aparición que tenía toda su lógica, pues quería enseñarle a Cantizano una divertida anécdota, así como desatar la risa en el plató de todos los presentes, colaboradores y presentador incluido. Aunque al principio parecía que no le hizo mucha gracia verlo merodear por allí. Otra vez.

"¿Tú qué haces aquí?", le ha preguntado Cantizano a Eduardo, su 'becario', completamente alucinado de que hiciese acto de presencia. Aunque seguramente se trataba de algo pactado. De hecho, en un primer momento, el joven periodista ha bromeado con el presentador de Mañaneros sobre la actuación que hizo en el especial de Nochebuena de La 1. Pero, después, le ha contado algo que ha causado mucha risa entre los presentes.

Jaime Cantizano y el becario de TVE

Eduardo, que sabía a lo que iba, no dudaba en soltarle al presentador que no se viniese arriba, asegurando que "yo me andaría con ojo porque ya salgo en medios más que tú", le ha espetado con una sonrisa de oreja a oreja, dejando un poco traspuesto a Cantizano. "¿Que sales en medios más que yo?", le ha preguntado de vuelta el de TVE alucinado por lo que acababa de escuchar. "Mira, nada menos que en el Marca", ha referido el becario. "¡Es que siempre estás tocándome las piernas!", ha reconocido Cantizano mientras veía a lo que se estaba refiriendo Eduardo.

"Pero ¿por qué esa manía de tocarme la pierna?", ha querido saber el presentador. "Porque te veo muy dormido, para la circulación", ha asegurado el becario. Algo que ha desatado, de nuevo, la risa en el plató: "¡Ahora es enfermero!", le ha contestado Cantizano mirando directamente a la cámara, y alucinando. Tras esto, el de TVE ha despedido a Eduardo, porque "no te puedes quedar todo el programa". Pero el joven ha vuelto a dejarle una advertencia: "Bueno, pero no te confíes que he oído que te vas de vacaciones y alguien tiene que presentar... ¿no?". "Becario, ya. Ya vale de chupar cámara", ha sentenciado Cantizano entre risas para despedir a su compañero.