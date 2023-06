Arús y su idea para no perder el paraguas que hace temblar a los infieles

El presentador de 'Aruser@s' en La Sexta no ha dudado en dar a su equipo una idea revolucionaria para los despistados, pero con la que puede provocar alguna que otra separación.

El tiempo estas últimas semanas podría volver loco a cualquiera. Nos levantamos con unas cuantas nubes que después se despejan para pasar a un sol de verano y muchísimo calor. De pronto, el cielo se oscurece, dando paso a lluvias torrenciales e, incluso, granizo. Y luego, de nuevo calor. Así ya varios días y con sus correspondientes efectos secundarios, que van más allá de un refriado: los despistes. Quienes más sufren esta situación son los pobres paraguas, que en más de una ocasión son perdidos por sus dueños en los lugares más inesperados. De esto, precisamente, se ha hablado este martes en La Sexta.

Aruser@s, programa matinal presentado por Alfonso Arús y familia, han tratado el tema de las lluvias de estos días, sobre todo, en Madrid. En un momento concreto, el presentador ha lanzado al aire una idea: "¿Por qué no pueden llevar un localizador que se pueda activar y tú puedas saber en todo momento dónde se encuentra". Este razonamiento ha sido aplaudido por algunos de los colaboradores del programa, asegurando que incluso la idea les parece "maravillosa". Y, a partir de aquí, ya la situación ha empezado a salirse por la tangente.

Un localizador de paraguas... y de infidelidades

A más de uno del plató de La Sexta se le he olvidado el paraguas en algún sitio. Y, cuando eso ocurre, "mentalmente revisas: puede que me lo haya dejado en la cafetería o a lo mejor ha sido en la tienda donde me he probado aquellos short. Y dudas", ha apuntado Arús. Un argumento, que además, ha sido apoyado y completado por Angie Cárdenas, colaboradora del programa y mujer del presentador: "Cuando te vas con el paraguas y vas a comer al restaurante o donde sea, te lo dejas porque ya no llueve. Y cuando estás donde sea, vuelve a llover. Y dices 'ostras, ¿dónde era?", ha explicado la tertuliana, basándose, seguramente, en un experiencia personal. O en la de todos.

Y Arús ha continuado con la idea de poder localizar el paraguas y así, si alguien se despista, saber dónde está: "Podría tener una función localizador activado". De hecho, han llegado a dar algunos ejemplos de una tecnología así, como la que hay para las maletas y con el móvil puedes saber por dónde va. "Eso sí, hay que tener ciertas prevenciones si vivís en pareja y sois infieles, no vaya a ser que la pareja también sepa dónde está el paraguas", ha rematado el presentador de La Sexta. "Cubriendo a dos personas", ha continuado uno de los colaboradores. Por su parte, sin tener en cuenta lo que ha dicho su marido, ha seguido buscando alguna fórmula que la ayudase a no olvidarse más el paraguas: "Lo que tendría que hacer es tener un dispositivo que lo accionaras y que cuando te distancies un poco del paraguas, pite".