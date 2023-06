Los Arús vuelven a protagonizar una riña familiar en La Sexta delante de todos

Alfonso Arús y Angie Cárdenas no han dudado ni un segundo en hacerle un reproche a su hijo, también colaborador de 'Aruser@s', a raíz de una celebración que ha hecho durante la emisión.

Al parecer, la familia Arús le ha cogido el gusto eso de solucionar sus problemas en el plató de La Sexta. Aruser@s incorporó al equipo hace ya unas semanas a Hans Arús, el hijo menor de Alfonso Arús y Angie Cárdenas. Se puede pensar que tener a tus padres como jefes es beneficioso para algunas cosas, pero luego, para otras, no tanto, como por ejemplo, las vacaciones. Y es que hay determinadas opiniones que podrían no gustar del todo a quienes te trajeron al mundo, sino que le pregunten al pequeño de los Arús, quien comparte pantalla con sus padres y su hermana Tatiana.

Hans, durante su intervención en una de las secciones del programa, dejaba claro su entusiasmo ante la nueva funcionalidad de Whatsapp; que no es otra que la de poder archivar conversaciones de forma automática en el 'modo vacaciones'. El benjamín de la familia, sin poder evitarlo, celebraba esta novedad, la cual no ha gustado nada a sus padres. Es más, el presentador y la colaboradora lanzaron un buen reproche a su hijo ante todos los presentes y la audiencia.

El reproche de la familia Arús en La Sexta

Whatsapp ha sido la culpable de la última disputa de los Arús. La última novedad de la aplicación, en cuanto a funcionalidad se refiere, el denominado 'modo vacaciones', desataba en el programa de La Sexta un pequeño cisma familiar. Y es que, Hans Arús el hijo pequeño de Alfonso y Angie, aplaudía esta nueva función. "Básicamente es que si te manda un mensaje tu jefe no lo veas. Lo que tienes que hacer es archivar los chats, le das a los tres puntos y marcas que cada vez que te mande un mensaje no aparezca en la pantalla de inicio y que cuando entres en la app no te salga que te ha mandado uno. Así que, ojos que no ven, corazón que no siente", explicaba el joven periodista.

Ante esta confesión, tanto Alfonso como Angie no duraron en lanzar una pulla a su hijo pequeño. Pero no se limitaron solo a eso, ya que también la acompañaron de algún que otro reproche y tirón de orejas. "Estás entrando bien en el mundo laboral…", le soltaba su madre. "Yo tengo jefes que son muy respetuosos con el tema de los WhatsApps", comenzaba Arús. "Pero, vosotros, que tenéis un jefe, que soy yo, no tendréis quejas porque no os he enviado a ninguno de vosotros ningún WhatsApp nunca, así que no tenéis que poner ningún tipo de modo", soltaba algo picado para acallar a sus vástagos. Y si el presentador de La Sexta pensaba que todo quedaría en eso, se equivocaba, pues también hubo zasca para "la jefa", que no es otra que Angie. Tanto Tatiana como Hans aseguraron que su madre sí envía Whataspp. Aunque Arús salió en defensa de su esposa, señalando que "dudo que los envíe correctamente, los puede enviar por error".