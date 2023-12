Belén Esteban ya no necesita a Telecinco para facturar: su nuevo éxito viral

La ex de Jesulín de Ubrique ha incendiado las redes con un mensaje de Navidad en el que ha imitado el tradicional discurso del Rey, para reivindicar su figura como La Patrona del pueblo.

Si hay algo que caracteriza la noche del 24 de diciembre es el tradicional discurso del Rey. Un año más, a partir de las 21:00 horas, Felipe VI entró en los hogares españoles para hacer un repaso del año. Un discurso que este año estuvo muy centrado en la Constitución española y la unidad de España.

Lo que muchos no se esperaban es que Belén Esteban le quisiera imitar, reuniendo en sus redes sociales a miles de fans que ahora la conocen como La Patrona. Con un escenario simbólico que intentaba emular al del monarca, la Esteban se ha rodeado de fotos de su hija y el esperado árbol de Navidad.

Un mensaje marcado por su inconfundible cercanía

Tras su aventura internacional de la mano de Netflix, la ex colaboradora de Sálvame ha vuelto de América Latina con muchas ganas de mantener a sus seguidores en el candelero y así lo demostraba anoche en su divertida versión del discurso del monarca, con la ayuda del creador de contenido Alexinos. Belén Esteban no renuncia a su pasado como princesa del pueblo, pero ahora quiere que el público le llame La Patrona. Este curioso mote hace referencia a su faceta como empresaria de productos alimenticios en una sociedad denominada Sabores de la Esteban, en la que pone su imagen a patatas y gazpachos.

Belén Esteban ya no necesita a Telecinco ni a Jesulín de Ubrique: su nuevo éxito 2.0 https://t.co/FgSYLlLmpZ — Look (@CorazonLook) December 25, 2023

"Hola a todos. Hello everybody. Cómo me alegro tías y tíos de que estés ahí y yo poderos dar mis mejores deseos para esta Navidad. Eso sí, quiero compartir algunas reflexiones de este año que se acaba. 2023 ha sido un año muy complicado para muchos. Que me lo digan a mí, que me he quedado en el paro. Vamos, que me he tenido que ir a Miami y a México a trabajar", empezaba resuelta.

"Una cosa muy importante, a los que estáis pasando un mal momento, nada, solo queda un empujoncito. Este ha sido un año en que han roto muchísimas parejas. Vosotros veíais muchas historias, pero no eran unas historias de amor. Para mí",continuaba la que era conocida como princesa del pueblo.

#NOTICIA Emulando el mensaje del rey, Belén Esteban se sienta frente al árbol de Navidad para dar el suyo como La Patrona. Dejando atrás ser "princesa del pueblo", la Esteban recuerda un año en el que se ha quedado en el paro y ha tenido que ir a América a buscar empleo. pic.twitter.com/h7HUj3K9Xe — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) December 25, 2023

"En 2023 hemos bailado reguetón y hemos donado el cuerpo a la ciencia. Yo me lo he pasado de puta madre. Y una cosa os digo. Cola Cao desde luego no he bebido", decía Belén. "A lo que iba y lo más importante. Os quiero desear a todo el mundo Feliz Navidad y sobre todo un feliz 2024. ¡Os quiero!", finalizaba la tertuliana, despidiéndose de sus seguidores.