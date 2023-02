Joaquín confiesa a Pablo Motos la extraña petición que hizo al cura en su boda

El mediático futbolista del Betis visitaba "El Hormiguero" junto a su mujer, Susana Saborido, para hablar de su último trabajo televisivo en Antena 3, cuando se acordó de esta anécdota.

El pasado jueves, Antena 3 estrenaba La penúltima y nos vamos, la docuserie que narra la vida del mediático futbolista del Betis, y que ha demostrado ser un auténtico showman, Joaquín Sánchez. Este lunes, el capitán verdiblanco, en compañía de su mujer, Susana Saborido, quien normalmente suele permanecer en bambalinas, visitaron a Pablo Motos en El Hormiguero. Aunque ya se pudo ver en la primera entrega la buena relación que tiene el matrimonio, así como algún que otro detalles, ambos se atrevieron a confesar alguna que otra curiosa anécdota de convivencia.

Durante la entrevista, fueron surgiendo algunas dudas sobre su relación. Es más, Pablo Motos no se quedó con las ganas de saber si discutían mucho. Y, fiel a su forma de ser, y tal como demuestran en redes sociales, sobre todo Joaquín, contestaron con toda la sinceridad del mundo: "Discutimos a todas horas", apuntaba Susana, quien se atrevió, incluso, a revelar los mensajes que le manda el bético cuando sale: "Hasta cuando peleo con él, es un chiste. Sale y le digo, 'Joaqui, no llegues tarde' y me pone 'gorda, llego en veinte minutos. Si no he llegado, lo vuelves a leer".

La boda de Susana y Joaquín con petición al cura

Sin embargo, hubo una anécdota relacionada con la boda de Joaquín y Susana que Pablo Motos no conocía y que el bético se encargó de revelar después del interés que mostró el presentador de Antena 3 por su "mediática" ceremonia. Y es que, antes de que se iniciase el enlace, el futbolista estuvo hablando con el cura con motivo de la asistencia masiva de personas a la iglesia: "Pedí que no entrase más gente. Nos dijo el cura que no iba a cerrar las puertas a nadie, así que no cabía nadie más".

Pero la historia va a más cuando la propia Susana recordaba cómo llegó hasta el altar: "Yo lo único que recuerdo es que llegué a la puerta de la iglesia y la policía me acompañó hasta el altar. Pero vaya, que me levantaron y me llevaron". Además de recordar "tiempos mejores", Joaquín no pudo evitar hablar de otro asunto que le trae de cabeza: la construcción de su casa. Al parecer la obra debería haber terminado hace tiempo, pero han tenido complicaciones: "Se ha metido en el trozo del vecino. Menos mal que es un trozo pequeño de jardín", bromeaba el bético en Antena 3.