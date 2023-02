Antena 3 "se quita la careta" con "Mask Singer" a falta de la tercera temporada

Ana Obregón, que forma parte de la tercera entrega, confesaba que no estará en su cuarta edición, revelando sin darse cuenta, que el canal de Atresmedia estaría trabajando ya en eso.

Antena 3, además de Pasapalabra, tiene algún que otro buque insignia entre sus programas. Uno de ellos es Mask Singer, que se convirtió en un formato estrella desde su estreno y el éxito que obtuvo hizo que se renovase para una segunda edición rápidamente. Incluso, tras la emisión de esta, ya se confirmaba una tercera temperada, la cual todavía no se ha emitido y cuya fecha, por el momento, se desconoce. Aun así, según ha contado Ana Obregón, ya se está preparando una cuarta.

En su primera edición, Los Javis, José Mota y Malú ejercían de investigadores, aunque la cantante no estuvo en la segunda temporada y su lugar lo ocupó Paz Vega, que fue, además, ganadora de la primera. Para la tercera entrega hay todavía más cambios, pues el humorista y la actriz ya no forman parte del plantel y como sustitutos estarán Ana Obregón y Mónica Naranjo, que se sentarán junto a los cineastas. Precisamente, la biólogo, ha sido la que ha dado "el chivatazo".

Mask Singer prepara nueva temporada en Antena 3

Ana Obregón estuvo en la segunda temporada como invitada, y llamó la atención del resto del equipo cuando acertó de pleno que Eva Hache se escondía bajo la máscara de Cactus. De ahí, pasó a convertirse en uno de los fichajes para la tercera entrega de Mask Singer. "Formar parte de Mask Singer ha sido maravilloso. Es un pedazo de programa increíble", alababa la también actriz en su aparición del viernes en Y ahora Sonsoles, en Antena 3, donde conectó por videollamada para hablar de la Fundación Aless Lequio y el libro de su hijo.

¡Pepe Reina (@PReina25) apareció en #MaskSinger bajo Pingüino! Era una de las grandes apuestas en muchas máscaras y nos dejó a todos con la boca abierta pic.twitter.com/rBYUD68Rfe — Mask Singer (@MaskSingerA3) October 28, 2022

"He tenido unos (grandes) compañeros como son los Javis, a los que amo y adoro, y Mónica Naranjo, a la que he descubierto en este programa". Era, en esa conexión, cuando Ana Obregón, sin querer, desvelaba la preparación de la cuarta temporada: "No voy a contar nada. Solo te voy a decir que, desgraciadamente, ahora que se empieza a grabar, no puedo formar parte de esta siguiente temporada porque tengo otros proyectos".