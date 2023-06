La "lista negra" que hace saltar las alarmas en la nueva dirección de Telecinco

Si el mes de mayo ya fue catastrófico para la cadena de Fuencarral, ahora conocemos un dato tremendo que hace más grande la sangría de audiencia y obliga a Mediaset a reaccionar

Se lo anticipábamos en primicia el pasado 30 de mayo en ESdiario, el mes había sido catastrófico para Mediaset España: Telecinco anotaba su peor mayo de la historia (11,5% de cuota de pantalla) y también su peor registro en prime time en un mes de mayo (10,2%), por debajo del de abril, por lo que, vuelve a caer a tercera posición en la franja estelar, adelantada por La 1 de Televisión Española (TVE), que registraba un 10,9% de share.

Por su parte, destacábamos que su 'hermana pequeña', Cuatro, se convertía en la única cadena que bajaba sus registros también caía y cosechaba el peor mes de su historia: un 4,7% de cuota de pantalla. De hecho, ahora mismo también tiene su peor registro anual de la historia (un 5% de share), por tercer año consecutivo.

Pero hay un dato más, una lista que se ha convertido en ‘negra’ para la nueva dirección de la cadena que no remonta cabeza. Con Borja Prado y Alessandro Salem dedicados a su luchas internas, Telecinco no es que no tenga ya programas en el top 10 de los más vistos del mes, es que ni tan siquiera entra en el top 20, ni 30, ni 40, ni 100…

Efectivamente, ESdiario ha tenido acceso al ranking de programas del mes pasado y Telecinco no ha sido capaz de colocar ningún espacio, ningún programa, ningún informativo por encima de los 150 más vistos. Sí, 150, no es una errata. Un desastre total para Mediaset España, que obliga a la dirección a reaccionar y tomar medidas urgentes.

De esta forma, nos tenemos que remontar hasta el puesto 151 para encontrarnos un programa de Telecinco. Se trata del reality Supervivientes, en el programa del 4 de mayo que anotaba un 18.4% de share y 1.747.000 espectadores.

Ni que decir tiene que su principal competidora, Antena 3 la primera cadena de Atresmedia que lidera durante meses y meses, a partir del puesto 6 del ranking barre literalmente a Mediaset, que como decimos no aparece hasta el puesto 151.

Real Madrid - Osasuna, la Copa

Y Antena 3 se cuela a partir del puesto mencionado porque este mes de mayo ha tenido dos excepcionalidades, la Final de la Copa del Rey y el Festival de Eurovisión. Todo ello para mayor gloria de La 1 de TVE.

Así, el partido entre el Real Madrid y Osasuna ha sido lo más visto de mayo con una cuota de pantalla del 39.5% y 5.326.000 televidentes para La 1.

Por su parte, el Festival de Eurovisión (la franja de las votaciones) se coloca en segunda posición, con un impresionante share del 47.6% pero menos espectadores que la final de Copa, 5.134.000.

Carlos Alcaraz

El tercer puesto (39.7% y 4.839.000 televidentes) es para las actuaciones del festival de la canción. Hasta el sexto puesto La 1 también coloca entre lo más visto al previo del Real Madrid – Osasuna, La Gran Noche de Eurovisión o el post tenis del Masters 1000 de Madrid, con la final de Alcaraz y Struff.

Pablo Motos, indiscutible

Antena 3 ya aparece en séptima posición con El Hormiguero de Pablo Motos del día 22 de mayo, en el que el invitado era el humorista Leo Harlem. El programa de Motos registraba ese lunes un 18.8% de cuota de pantalla congregando en los televisores a 2.842.000 personas.