'TardeAR' aplaude el inapropiado comentario sobre la contaminación de Vaquerizo

El colaborador del nuevo programa de Ana Rosa Quintana se ha coronado con su defensa a la contaminación en ciudades como Madrid, mientras el resto de compañeros le reían la gracia.

TardeAR continúa sus andanzas en las tardes de Telecinco. El nuevo programa de Ana Rosa Quintana cuenta con una tertulia donde se tratan diversos asuntos y sus colaboradores comparten sus puntos de vista. Algo que, hay que señalar, puede resultar peligros. Este jueves, sin ir más lejos, mientras trataban un tema de interés para los españoles, uno de sus tertulianos, Mario Vaquerizo, dejaba bien clara su posición ante la contaminación, consiguiendo, incluso, arrancar los aplausos de sus compañeros.

El bajo nivel de los españoles hablando inglés se puso sobre la mesa en el programa de Mediaset, y Mario era uno de los que debía comentar esta noticia, pues ya ha demostrado en numerosos programas, e incluso en su reality Alaska y Mario de MTV su mala relación con los idiomas: Yo siento la barrera idiomática cuando voy al extranjero, porque dejo de ser yo", reconocía el vocalista de las Nancys Rubias. Aprovechando este tema, el colaborador contó una anécdota y, además, dio una opinión sobre otra cuestión, pero que estaba relacionada.

El comentario de Mario en defensa de la contaminación

TardeAR, lo nuevo de Ana Rosa en Telecinco, se encontraba debatiendo acerca del bajo dominio de inglés existente en España cuando Vaquerizo tomó la palabra para contar una anécdota que le había ocurrido en Tokyo. Este comentario viró a su creencia de que la población japonesa iba con mascarilla en 2014 por el covid: "Yo entraba en el metro y estaban todas las japonesas que parecían Michael Jackson así con la mascarilla. Eran proféticos ya en ese tiempo. Y encima me detuvieron por no llevar la mascarilla". Pero Carolina Ferre sacó de su error a Mario, indicándole que la mascarilla es, más bien, al alto nivel de contaminación que existe en la ciudad. Sería en este momento, cuando el marido de Alaska lanzase su monólogo en defensa de la contaminación.

— Yo estoy a favor de la contaminacion.

(La gente ríe)



Televisión española de tarde marca AR. 2023. No sé si es peor el tipo o reírnos de sus burradas. pic.twitter.com/Fh6blO3OL5 — Eneko Ruiz Jiménez (@enekoruizj) October 5, 2023

"Yo estoy a favor de la contaminación. ¿Cómo no vamos a estar a favor de la contaminación? Vamos a ver, es que no somos Heidi en el campo", soltaba, dejando a sus compañeros impactados, pero al momento comenzaron a reírse y a aplaudir su comentario. "¿Cómo voy a ir yo andando de Vicálvaro donde viven mis padres a la Gran Vía, que es donde vivo yo? ¿Cómo voy a ir? ¿En bicicleta? No puede ser. ¿En dron? Tampoco. En tirolina tampoco. Tendré que ir en un coche", aseveraba. Y, ya envalentonado, comenzó a criticar el modelo de Madrid Central con el que se busca reducir la contaminación en la capital. "Han quitado los carriles, hay más atasco y cuanto más atasco hay, más humo hay y más contaminación. No pasa nada. Estamos en el siglo XXI. Para eso se inventó la revolución del vapor, la revolución tecnológica. Yo qué sé", finalizaba, llevándose un sonoro aplauso del público presente en plató.