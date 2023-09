El Cordobés altera gravemente los planes de TardeAR en Telecinco con palo legal

Manuel Díaz es una de las incorporaciones estrella de las nuevas tardes de Telecinco pero hay un inconveniente por alguien a quien no quiere ni ver. El torero estará dos tardes a la semana.

El programa TardeAR, la gran apuesta de Telecinco para las tardes con Ana Rosa Quintana no ha arrancado bien. La competencia, Y ahora Sonsoles que conduce Sonsoles Ónega en Antena 3, se ha impuesto sistemáticamente a Ana Rosa desde que arrancaran las nuevas tardes de Mediaset.

Por ese motivo, la productora Unicorn Content está realizando cambios sobre la marcha y buscando rostros que animen a la audiencia a sintonizar con un programa que promedia el 10% de share y por debajo del millón de espectadores.

En este contexto, TardeAR ha fichado a Manuel Díaz, El Cordobés, el torero de 55 años que este mismo año ha anunciado que se retiraba de los ruedos. Ana Rosa le ha fichado como colaborador de su programa, donde también estará su ex mujer y madre de su hija Alba, Vicky Martín Berrocal, algo que desde luego ha provocado mucha expectación porque podrían coincidir en el plató, añadiendo ‘morbo’ a los telespectadores.

El diestro ha firmado para estar en el plató de Mediaset España dos tardes a la semana en las que la dirección del programa podría tener la tentación de hacerle coincidir con su ex…

Vicky Martín Berrocal, el problema

Pero esto no va a ser así porque el ya ex torero se ha puesto serio con el asunto y no quiere cruzarse ni de lejos con Martín Berrocal. Y para evitar malos entendidos o ‘jugarretas’ Manuel Díaz se ha puesto serio y ha exigido un documento legal, un contrato, en el que se recoja claramente que jamás coincidirá en el programa con la madre de su hija Alba.

Según cuenta Informalia, el torero de Arganda del Rey ha pedido a la productora del espacio no coincidir en la mesa de actualidad con la Vicky y lo ha pedido por contrato. No, no es que haya ningún problema entre ellos, al contrario, la relación del ex matrimonio es extraordinaria, pero al torero no le parece bien por su esposa, Virginia Troconis, a la que, por cierto, también la han tentado para ejercer de contertulia, aunque en otra cadena. De momento, nos dicen que no lo ha cerrado.

La citada información recuerda que El Cordobés y Virginia se juraron amor eterno el año 2004, fue en Venezuela, país natal de ella. La influencer estaba embarazada de su primer hijo, que vino al mundo en julio de aquel año. El pequeño Manuel fue la alegría del torero que soñaba con un varón para enseñarle a torear.

Ahora, a sus 19 años, el joven, adora el mundo taurino, pero no piensa seguir los pasos de su padre. "Él respeta mucho mi profesión, de hecho en alguna ocasión ha toreado en el campo con sus amigos en algún cumpleaños. Pero tiene claro que no se va a dedicar al toreo", dijo Manuel hace unos meses. Tras acabar el bachillerato en Sevilla, donde la familia ha vivido hasta ahora, Manu, como le llaman sus allegados, está ya estudiando Arquitectura en Madrid.

Es precisamente en la capital donde ha decidido instalarse la familia, aunque lógicamente irán mucho a la finca que tienen a las afueras de la capital hispalense.

Con su fichaje por Telecinco, El Cordobés sigue la estela mediática de otros toreros como Francisco Rivera o Jesulín de Ubrique que alternan o sustituyen su actividad en las plazas por su presencia en medios de comunicación.