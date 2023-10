Discusión en Telecinco por Aitana y su baile entre Joaquín Prat y Patricia Pardo

Los presentadores de 'Vamos a ver' no tenían la misma opinión sobre la polémica con la cantante, a la que acusan de una actuación no apta para menores, y así lo han plasmado en directo.

La cantante Aitana y sus provocativos bailes durante su concierto en Valencia están en el punto de mira. Es motivo de debate a raíz de las críticas que la artista ha recibido de parte de padres y madres que no consideran apropiada su actuación ante un público mayoritariamente infantil. No solo los que llevaron a sus hijos e hijas al concierto, sino que el debate se ha extendido al resto de la sociedad, que se pregunta si este contenido es positivo para no solo menores, sino niños y niñas de 8, 9 o 10 años.

Como en toda polémica, están los detractores pero también los defensores. En este segundo caso, argumentan que la intención es lo que cuenta y dudan de que Aitana quiera mandar ese mensaje sexualizado. Lo que sí que es evidente es que la cantante que participó en Operación Triunfo ya no es la misma que salió de la academia. Lo sucedido ha sido comentado en Vamos a ver, el magacín matinal de Telecinco presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo. Presentadores que, en este caso, no han coincidido con su opinión al respecto y han protagonizado una pequeña discusión.

En el primer grupo, en el de los detractores, está Patricia Pardo. De hecho tantas eran las ganas que le tenía al tema que en el sumario, cuando se presentan los temas que se van a tratar a lo largo del programa, Joaquín Prat ha hecho un inciso porque su compañera quería dar su opinión. "Lo íbamos a tratar en el Fresh (parte final del programa), pero Patricia era incapaz de mantenerse al margen", comentaba el presentador, que añadía que, quizás porque nunca ha ido a un concierto de Aitana, no se escandalizaría si va con una niña de 8 años y ve eso.

Sin embargo, Patricia Pardo tenía una opinión muy diferente y así lo ha hecho saber. Y es que ella no estuvo en el concierto pero sus hijas sí, por lo que ha querido mostrar su rechazo a la actuación de Aitana, ya que no le parece apropiada para niños tan pequeños.

A Patricia Pardo le ha chocado la noticia y ha querido contextualizarla dentro del programa: "Nosotros cada mañana hablamos mucho aquí de los problemas de la hipersexualización de la infancia, del consumo de pornografía en los jóvenes... No me gustaría que mi hija de cinco años reprodujera este tipo de bailes en la alfombra de mi casa, por ejemplo", explicaba Pardo ante la mirada de Joaquín Prat, que ha saltado para preguntarle a su compañera.

"¿Estás diciendo que es hipersexualización de la infancia?, le ha preguntado, a lo que la periodista ha contestado con un rotundo sí. "¿Y esto es pornografía?", ha vuelto a insistir Joaquín Prat, con Pardo contestando que "no, pero hipersexualización de la infancia, sí".

El presentador ha dejado ahí el tema para volver a tratarlo en el tramo final del programa, donde ha dado su opinión y lo ha hecho comparando a Aitana con el caso de Miley Cirus y Hannah Montana. "Hannah Montana pasó a ser Miley Cirus, no entiendo que se desate esta polémica ahora con Aitana. A mí me encanta Aitana, su nuevo disco y si gira", ha concluido un Joaquín Prat que ha optado por la opción de defender a la cantante.