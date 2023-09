Toda la actualidad de Casa Real en TeleMadrid: 'Cámara Real' estrena temporada

La tercera temporada de 'Cámara Real', un programa producido por MegaTV, se estrena este domingo en TeleMadrid a las 21:10. Treinta minutos con todas las noticias de la realeza española.

"Seguir siendo fieles a nuestro espíritu de contar la actualidad de la Casa Real, su utilidad y la cercanía que tienen con todos los ciudadanos", este es, en palabras de Ascensión Vázquez, su directora y responsable de contenidos del programa, el principal objetivo que persigue Cámara Real. Y es que el programa de TeleMadrid, producido por MegaTV, estrena este domingo, a las 21:10 horas, una tercera temporada habiendo acumulado grandes éxitos en audiencia.

Ascensión Vázquez, directora y responsable de contenidos

Lleva desde 2003, es decir, 20 años ocupándose de la información de Casa Real en TeleMadrid. Ha cubierto desde la boda de los Príncipes, hasta los nacimientos de Leonor y Sofía, pasando por la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI. Además les ha seguido por todo el mundo en visitas a Reino Unido, Japón, Francia, EEUU, Mexico, Marruecos y un largo etcétera. Es el prominente currículum y background periodístico que acumula la directora y responsable de contenidos de Cámara Real.

"En esta nueva temporada de Cámara Real la princesa Leonor será la gran protagonista", anuncia a este periódico Ascensión Vázquez, "pues vivirá momentos muy importantes de su vida". Tras haber ingresado el pasado 17 de agosto en la Academia General Militar de Zaragoza, para recibir formación militar, el próximo 31 de octubre -en el día de su decimoctavo cumpleaños- jurará la Constitución ante las Cortes en un pleno solemne.

"El principal reto semanal de todo el equipo es echarle mucha imaginación", subraya Ascensión Vázquez a ESdiario. "Queremos ir mucho más allá" para "buscar la historia más cercana y humana de todos los acontecimientos en los que esté implicado el Rey y su familia", destaca a este periódico.

Y esto implica una imponente preproducción. "En el programa queremos trascender a lo que cuentan los informativos, buscamos todas las historias que hay por detrás", incide la también presentadora, quien pone como ejemplo "un reportaje sobre el porqué de que en la cúpula judicial todavía no haya tantas mujeres, ¿a qué se debe ese existente techo de cristal", explica.

Y no solo la actualidad de la Casa Real y las historias que subyacen. "El patrimonio de la Comunidad de Madrid siempre tiene un hueco en el programa", remarca la directora de Cámara Real a ESdiario. Y, ciertamente, Cámara Real está plagado de reportajes que cuentan curiosidades de nuestro Patrimonio Nacional que no dejarán indiferente a los espectadores al "llamar mucho la atención", incide.

"TeleMadrid ha hecho una apuesta por cuidar las instituciones empezando por la Jefatura del Estado", subraya a este periódico la también responsable de contenidos del programa.

César Heinrich, director de Cámara Real y de programas de MegaTV

Para que un programa de televisión sea exitoso ha de tener detrás un capaz director, con honda experiencia y que tenga, entre otras, la habilidad de coordinar a todo un equipo humano. Y Cámara Real lo tiene. Concretamente al reconocido periodista, con prominente trayectoria en la televisión, César Heinrich, quien también es director de programas de la productora MegaTV.

"Como cada temporada, seguimos muy de cerca la agenda de la familia real. Esta temporada, además de los Reyes, estaremos muy pendientes de los pasos que dará la Princesa Leonor", avanza el director del programa a ESdiario. En cuanto al equipo, confiesa Heinrich, "trabaja muy unido". "Desde que sale la agenda real, nos ponemos a producir los reportajes en los que buscamos acercar al espectador el trabajo de la los Reyes, pero dejando a un lado la parte política y buscando más la parte humana", añade.

"Cuando Juan Carles Pallarés, CEO de Mega TV, me llamó para crear este proyecto, creía que era una broma. Yo venía de dirigir Lazos de Sangre y poder participar desde el primer minuto en la creación de este formato, era un salto muy grande. Poder acercar la labor que hace el Jefe de Estado a la ciudadanía, de una forma rigurosa y amena, es un privilegio que pocos periodistas tienen en este país", desvela César Heinrich a este periódico.

Pero, ¿qué diferencia a Cámara Real del resto de programas de reportajes? "Creo que nuestros reportajes son muy amenos y cercanos. Además mostramos al madrileño sitios que tienen muy cerca de su casa y no saben que ahí se esconden grandes joyas de la Comunidad de Madrid. Combinamos la parte institucional con la parte cultural. Creo que ese es el secreto de que los madrileños sigan apostando por Cámara Real", explica a ESdiario.

En cuanto a los proyectos a corto y largo plazo de la productora MegaTV, César Heinrich adelanta a este periódico que: "A corto plazo, acabamos de terminar Make Up Stars, un proyecto para RTVE Play y Rakuten, presentado por Pilar Rubio que se presentará en breve. Es un programa que dará que hablar del que aún no puedo desvelar nada. Pilar ya había trabajado con nosotros porque hace unos meses hicimos, también para Telemadrid, un programa de chistes que se titula El Mejor. A largo plazo, hay varias cosas en cartera, tanto para la televisión generalista como para plataformas. Seguro que en 2024 se oirá hablar de MEGA TV".

Jesús Montes, nuevo subdirector y coordinador

Una nueva temporada para el programa de TeleMadrid pero, además, un nuevo horizonte para el periodista Jesús Montes, el subdirector y coordinador del equipo de Cámara Real. "Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa, hacer información de Casa Real es algo muy apasionante, aprendes mucho y abres horizontes tanto personales como profesionales", cuenta a este periódico.

Así, quien desarrolló buena parte de su vida profesional ligado a la productora Unicorn, inicia su andadura en la productora MegaTV: "En Unicorn he sido muy feliz, he aprendido mucho y he crecido como profesional, ahora en Mega también me están tratando muy bien, hay muy buen ambiente y el equipo que hace Cámara Real, formado por Rubén Lagarejo, Lourdes Álvarez, Sandra Jiménez, Jorge Martínez, Marta Ruiz y Yolanda Martín, es un equipo lleno de ilusión y con ganas de seguir aprendiendo, algo fundamental en nuestra profesión", remarca a ESdiario.

"Para mí Cámara Real ha sido un regalo, el cambio de registro y de cadena es importante pero llego con ganas de seguir aprendiendo y poder contarles a los madrileños la actualidad de los Reyes. Es un programa pegado a la actualidad y ya adelanto que en esta nueva temporada conoceremos sitios que muy pocas veces se han visto en televisión", desvela Jesús Montes.