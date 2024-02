Susanna Griso, sobrepasada, cede su puesto en Espejo Público en pleno directo

Un grave error durante la emisión del matinal de Antena 3 ha provocado cierto caos en el plató del programa, teniendo que volver a la pausa publicitaria para intentar solucionarlo.

Hay una frase que está muy vinculada a los programas de televisión: "los problemas del directo". Y es que, Espejo Público, indirectamente, ha recurrido a esta expresión este jueves. El matinal de Antena 3 vivía un momento de caos durante su emisión en una de sus vueltas de la pausa publicitaria. Para ser más exactos, cuando ya rozaba el mediodía, unos graves problemas técnicos impedían que Susanna Griso pudiese presentar con normalidad.

Al ver que el micrófono de corbata que llevaba no funcionaba, le facilitaron uno de mano rápidamente para subsanar este contratiempo. Pero tampoco iba. Así, la presentadora de Atresmedia no tuvo más remedio que ceder a Miquel Valls 'su trabajo' y pedirle que le relevase y diese paso a un directo sobre las protestas de los agricultores. Sin embargo, cuando el presentador en funciones procedía a leer el cue se dio cuenta que su micrófono tampoco se escuchaba.

Un error de sonido en 'Espejo Público'

Intentado aplicar eso de 'a la tercera va la vencida', Susanna pedía a Gema López que asumiese ella el papel de presentadora, pese a que su labor es la de estar al frente de la sección del corazón del matinal. Pero en ese momento se dieron cuenta que el desastre era mucho mayor. No solo no se le escuchaba, sino que además se colaba un sonido estridente y muy desagradable que confirmaba que no algo no iba bien en el plató de Espejo Público. Esto llevó al equipo de realización a cortar rápidamente la señal del estudio del programa y pinchar con el exterior, con Jesús, uno de los reporteros para que hiciera su crónica sobre la tractorada en Salamanca.

Pero esa conexión no mejoraba la situación, pues resultó ser un tanto caótica, ya que el periodista se despistaba en varias ocasiones por la señal que recibía por el pinganillo. Y tras eso, una vez que la conexión finalizaba, pasaban abruptamente, y sin pasar por plató, a la reflexión de Terelu Campos. Una decisión que desentonaba, pero que tenían que emitir así, porque los problemas técnicos impedían volver al plató con Susanna Griso y su equipo de colaboradores. Después, nuevamente se recurría a Jesús para que prosiguiera con las protestas. Acto seguido, realizaban una pausa publicitaria antes de los previsto. Finalmente, tras unos minutos de pausa, Espejo Público regresaba con todo solucionado. "¿Ahora sí compañeros? Ahora creo que sí se nos oye, ¿no? Ay qué bien, qué emoción. La radiofrecuencia nos ha hecho la puñeta", apuntaba la presentadora de Antena 3, explicando lo que había ocurrido.