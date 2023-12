Mariló Montero enciende 'Espejo Público' al ver a Pamplona en manos de Bildu

El magacín matinal de Antena 3 ha dado en directo el momento en el que la alcaldía de la capital navarra ha pasado a manos de los abertzales y la colaboradora no ha podido contenerse.

Este jueves España ha visto como se ha completado parte del pago de Pedro Sánchez a EH Bildu por su apoyo en la investidura. Joseba Arison ya es alcalde de Pamplona, aunque los navarros no lo quisieran así, gracias a la moción de censura de socialistas y abertzales. Ha sido la noticia del día y ha ocupado los minutos de las tertulias en las radios y televisiones de nuestro país. Espejo Público no podía ser menos y ha hecho un seguimiento especial a lo ocurrido en la capital de Navarra.

Lo ha hecho tanto en su parte política como en la social, en la que han ido intercalando las novedades que llegaban desde Pamplona con el resto de temas, aunque sin duda el asunto estrella ha sido la moción. El pleno en el que PSOE y Bildu han “dado la patada” a hasta el día de hoy alcaldesa Cristina Ibarrola (UPN) ha pillado en directo en medio del programa y una de sus colaboradoras, Mariló Montero, no ha podido dejar pasar la oportunidad para expresar alto y claro lo que opinan muchos españoles y navarros al respecto.

"Tengo hasta ganas de llorar cuando veo lo que está pasando en Pamplona", ha asegurado una Mariló Montero que hay que recordar que durante muchos años estuvo amenazada por la banda terrorista ETA y por lo tanto, que caiga en manos de sus herederos le ha sentado como una patada en el estómago y no se ha quedado callada.

"A aquellas personas que dicen que Bildu es un partido democrático habría que recordarles la denuncia que han puesto las víctimas de ETA y que está en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Denuncia que dice que Bildu ha incluido en sus listas a un centenar de condenados desde 2011", comentaba la colaboradora, que a continuación ha recordardo que la Ley de Partidos marca que un partido puede ser ilegalizado cuando presente en sus listas a candidatos condenados por terrorismo y no hayan rechazado ni fines ni medios terroristas de forma pública. "Bildu no ha hecho esto y no esperen que lo haga", ha concluido.

Mariló Montero contra las palabras de Miquel Valls

Mientras tanto, Lorena García -sustituta de Susanna Griso durante las vacaciones- daba paso a las imágenes de la plaza del Ayuntamiento, donde se veían escenas de alegría. "Como si fueran sanfermines…" apuntaba Mariló. Comentario al que hacía referencia Miquel Valls: "También tienen derecho a celebrarlo, Mariló".

En un principio, el comentario parecía que había pasado desapercibido pero la colaboradora del magacín matinal de Antena 3 ha demostrado que estaba para bromas y ha dejado las cosas claras a su compañero. Para hacerlo, ha puesto un ejemplo del todo gráfico, fácil de entender, que ha dejado mudo a Valls: "Imagínate que un tío viola a tu hija. Va a la cárcel, cumple la condena, lo mandan a la calle y lo ponen de profesor en la guardería de tu hija. ¿Te daría asco?".

Miquel Valls ha contestado con un escueto "sí, claro", a lo que Montero ha terminado rematando su argumentación: "Pues eso nos pasa con los asesinos, que nos dan asco. Porque tú puedes hacer una lista de Bildu limpia de condenados o que los condenados se hayan arrepentido de los delitos y no presuman de ellos". Hay que recalcar que no es la primera vez que Mariló Montero salta por este tema. De hecho, los enganchones, especialmente con Gonzalo Miró, por las cesiones de Sánchez a independentistas y en este caso a los abertzales, se han convertido en tónica habitual de la tertulia del matinal del espacio de Antena 3.