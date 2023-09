Doctor Who se hace mayor y la BBC le prepara una gran fiesta

La serie británica se estrenó el 23 de noviembre de 1963. Está considerada una ficción de culto y tres capítulos especiales van a celebrarlo. En España podrán verse en noviembre en Disney+.

Forma parte del Libro Guinnes de los Récord por ser la serie de televisión de ciencia ficción más longeva de todos los tiempos. Los primeros capítulos se emitieron en 1963 y tuvieron continuación hasta 1989. Eso por lo que respecta a la serie clásica, porque en 2005 comenzó una nueva etapa para esta serie de la BBC que todavía hoy continúa. Hablamos de Doctor Who.

Es para muchos una auténtica religión que cuenta con millones de fans a lo largo y ancho del mundo. Está considerada una serie de culto, sobre todo en Reino Unido de donde es originaria. Con 28 temporadas y 696 episodios a sus espaldas, Doctor Who está de cumpleaños porque este 2023 cumple 60 años. Y para celebrarlo, la BBC ha preparado un aniversario de lo más especial: tres capítulos especiales que en España podrán verse en noviembre a través de Disney+.

Los tres capítulos especiales van a tratar de responder a las cuestiones que quedaron abiertas tras el final de la última temporada, aunque también se desvelarán algunos detalles de lo que está por venir. David Tennant vuelve a meterse en la piel de Doctor Who. Estará acompañado por Catherine Tate y Jemma Redgrave como Kate Lethbridge-Stewart. También se presentarán los que serán los protagonistas del futuro de Doctor Who, como Neil Patrick Harris que interpretará al nuevo gran villano: el Juguetero Celestial.

Cuando conocimos al misterioso Doctor Who...

Creada en 1963 por Sydney Newman, responsable Los Vengadores, el 23 de noviembre de ese mismo año llegaba a la BBC con unas tramas que giraban en torno al misterioso doctor Who, de 750 años y originariamente del planeta Gallifrey, que con forma humana viajaba a través del tiempo y el espacio a bordo de una cabina de policía llamada Tardis (Time And Relative Dimensions In Space), luchando contra alienígenas y demás habitantes de la tercera dimensión, especialmente contra la malvada raza de los daleks.