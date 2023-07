Antena 3 continúa liderando junio y suma 20 meses dominando las audiencias

La cadena principal de Atresmedia sigue siendo la más vista de España por encima de Telecinco, que no levanta cabeza, y de TVE, que se estanca en el mes de junio.

Atresmedia vuelve a estar de enhorabuena un mes más, y ya suma 20, pues con el mes de junio finalizado Antena 3 ha conseguido seguir alargando su mayor racha histórica de liderazgo de audiencias, siendo un mes más la cadena más vista de España con el 13,5%, igualando su resultado con el del mes pasado.

El canal principal de Atresmedia continúa sin encontrar rival a pesar de los intentos del resto de cadenas de opacar la parrilla diaria de Antena 3, que con los informativos, Arguiñano, Sonsoles, "La Ruleta", "Pasapalabra" o "El Hormiguero" sigue distanciándose del resto de cadenas. Aunque las buenas noticias no solo las encontramos en la parrilla diaria, también en el prime time, donde programas como "Tu cara me suena" o "Mask Singer" siguen despuntando con sus nuevas temporadas.

Telecinco anota su peor junio de la historia

Una historia completamente distinta encontramos en Telecinco, porque la cadena principal de Mediaset que está a la espera de grandes cambios para la siguiente temporada, con el nuevo programa de Ana Rosa y una reforma de los deportes de Telecinco y Cuatro, ha registrado su peor junio en su historia, con una cifra (11%) que baja cinco décimas con respecto a mayo.

Y es que el final de "Sálvame", que con su retraso ha salvado los números de la cadena, se ha notado, ya que ni "Mía es la venganza" ni "Así es la vida", los programas que sustituyen al programa de La Fábrica de la Tele, han conseguido convencer a la audiencia. A partir del mes de julio, Telecinco comenzará a tener un lavado de cara, con llegadas como la de "Me Resbala", que aportan mucho optimismo a la cadena.

TVE mejora respecto al año pasado

A pesar de haberse estancado un poco en esta mitad del año, La 1 de Televisión Española continúa manteniéndose cerca de la doble cifra logrando el 9,7%, una cifra menor que la del mes pasado pero que supera en 1,3 puntos la conseguida hace un año.

Las tardes son el mayor valor de la cadena, con "La Promesa", "El Cazador" y "Aquí la Tierra", los tres programas franquicia de la cadena y sobre los que han ido realizando sus cambios, donde solo les falta encontrar su fórmula perfecta para las mañanas. Además la recta final de "Masterchef 11" le permitió coger bastante oxígeno a la cadena este mes.

La Sexta también por encima de Cuatro

En cuanto a las cadenas secundarias, también supera Atresmedia a Mediaset, quedando La Sexta por encima con el 6,5% gracias a todo el revuelo político por las elecciones del 28M y previo a las generales del 23J. La cadena destaca en las mañanas con "Aruseros" y con "Al Rojo Vivo", dos programas que también benefician a los informativos de La Sexta.

Quien no mejora es Cuatro, que continúa estancada a pesar de haber mejorado 0,4 puntos respecto a mayo, consiguiendo el 5,1%. La cadena no logra encontrar una estabilidad en su parrilla diaria, y en el prime time programas como "Focus", "Maribañez" o "Mi gran bautizo gipsy" no han conseguido funcionar del todo.