Ramoncín se apunta al equipo sanchista atacando a Ayuso y se lleva un rapapolvo

El cantante cargó duramente contra Ayuso y su pareja en La Sexta y las redes se ocuparon de ponerle en su sitio recordándole que no es el más indicado para hablar sobre fraudes a Hacienda.

La campaña contra Isabel Díaz Ayuso a raíz del caso judicial sobre su pareja Alberto González continúa tanto en el mundo político como en el televisivo. Este fin de semana en LaSexta Xplica trataron la imputación de la pareja de la presidenta madrileña y uno de los colaboradores habituales del espacio, Ramón Márquez, más conocido como Ramoncín, vio el momento perfecto para aprovechar y cargar duramente no solo contra la dirigente popular y su novio con motivo del polémico caso, sino también contra su gabinete de comunicación.

"Uno piensa: '¿De dónde ha salido toda esta gente?' A mí los desahogados me producen el mismo asco, lleven la bandera que lleven. El mismo rechazo", explicaba indignado el cantante en la mesa del programa que dirige José Yélamo. Un Ramoncín qué opinaba de esta manera y con los siguientes términos sobre el tema: "Que un desahogado, en un momento en el que la gente se está muriendo por miles, se haga millonario vendiendo mascarillas, sea de aquí o de allí, me repugna. Me parece repugnante. No tendría un amigo así y menos una pareja". Declaraciones por cierto que ensalzó el propio PSOE en sus redes sociales.

Sin embargo, la jugada no le ha salido del todo bien a Ramoncín, ya que los usuarios han recordado al cantante que no es el más indicado para hablar de defraudar a Hacienda. En este punto hay que apuntar que uno de los motivos por los que Alberto González ha sido imputado es por presuntas facturas falsas para intentar esconder beneficios económicos concretos. Algo por lo que el mismo Ramoncín se sentó en el banquillo, acusado por presuntamente urdir una trama de emisión de facturas falsas con la que habrían robado más de 57.000 euros a la SGAE mientras formaba parte de su dirección.

El llamado ‘Rey del pollo frito’ fue absuelto por falta de pruebas pero, por el momento, el novio de Ayuso está en esa misma situación por la que él pasó y por la que se retiró de los escenarios hasta que se aclarara su situación legal llegando a declarar que "no podía más". El cantante parece que lo de empatizar no lo lleva a la orden del día y han sido las redes sociales las que han recordado su pasado, en una situación similar a la que tanto critica ahora. Crítica, por otro lado, con un claro sesgo ideológico.