Rubén Amón y su lección a Sánchez sobre el muro que quiere poner entre españoles

El colaborador de 'El Hormiguero' hunde en una intervención las intenciones del presidente del Gobierno y lo que se ha atrevido a llamar "muro de democracia" contra PP y Vox

Parece que uno de los objetivos de Pedro Sánchez, una vez ya ha conseguido la Moncloa gracias a sus cesiones a los independentistas y de renunciar a su palabra y valores -otra vez más-, es dividir aún más a los españoles. Sus decisiones antes de volver a ser elegido presidente del Gobierno ya han creado uno de los peores climas que se recuerdan en nuestra sociedad y ahora parece que quiere seguir alimentando esa división entre españoles.

Todo ello gracias a lo que se ha atrevido a llamar “muro de democracia” contra el Partido Popular y Vox. Un muro que deja bien claras las intenciones del líder socialista: no escuchar y dejar de lado a cualquiera que no piense como él. Un muro que ha destruido en una gran intervención el periodista Rubén Amón durante su participación en El Hormiguero.

El colaborador del programa de Antena 3 desmonta en poco más de un minuto las intenciones reales de un Sánchez que no solo aplica un cordón sanitario a sus rivales políticos, sino que deja al otro lado de ese muro que levanta entre españoles a jueces, empresarios y periodistas contrarios a él y su Ejecutivo. Y por supuesto, a todos aquellos ciudadanos que no están de acuerdo con su forma de llevar España y que evidencia que el máximo dirigente del PSOE solo gobernará para los españoles que le apoyan.

“Cuando Pedro Sánchez decide construir un muro, al otro lado empieza a haber demasiada gente”, explica el colaborador en el programa de Pablo Motos, sumando a ese lado del muro de Sánchez a esos “jueces, empresarios y periodistas que no son afectos a su causa”. Todo esto, según el periodista de Onda Cero y El Confidencial, “provoca una discriminación muy peligrosa porque un Gobierno puede hacer mucho daño a la prensa”.

“Este Gobierno, además, se ha puesto a señalar personalmente a periodistas con el ánimo de intimidarlos. Señalar a un periodista, y tú eres un ejemplo Pablo (Motos) significa situarlo en la picota para ser objeto de la agresión y del ataque verbal y no sólo verbal”, comenta Amón, en referencia a la campaña desde la izquierda contra el presentador de El Hormiguero.

“Y cuando un Gobierno decide emprender una causa contra un tipo de prensa que no es doméstica, que no es afín, la democracia es la que se daña”, concluye su minuto el colaborador del programa de Antena 3, que al final aclara que “la prensa no es el centro del Universo” pero “la prensa y la forma de trabajar son un criterio de democracia inequívoco”.