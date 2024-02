Julio Iglesias sella con Netflix el acuerdo de su vida para ser inmortal

El célebre cantante español del pasado siglo, después de mucho tiempo, volverá a ponerse ante las cámaras para contar su historia, más grande que la vida misma, de una manera única.

Julio Iglesias no es solo el cantante español más importante de la historia, sino que para muchos es considerado un Dios (sin blasfemias). Solo viendo los números que acompañan su trayectoria, es imposible negar la evidencia: cerca de 350 millones de discos vendidos en todo el mundo, con más de 60 años en activo. Y es que, el artista, a lo largo de seis décadas, ha grabado 80 álbumes y ha dado más de 5.000 conciertos en más de 600 ciudades de los cinco continentes. Con este palmarés no nos extraña que alguien quisiera llevar su vida a una ficción. Y ese alguien ha sido Netflix.

Lo más interesante de todo esto, no es que se vaya a hacer una serie sobre la vida del cantante, sino que el propio Julio Iglesias participará en el proceso creativo del proyecto, donde contará todo sobre su vida y su increíble trayectoria musical. Esta ficción se encuentra en fase de desarrollo y contará cómo el cantante se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático y cómo llegó a ser una estrella universal, cantando con artistas como Frank Sinatra, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting, Dolly Parto o Plácido Domingo.

Netflix prepara una serie sobre Julio Iglesias

"Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida", afirmaba el propio artista.

Es más, Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de la plataforma de contenido no ha podido ocultar su entusiasmo: "Julio Iglesias ha confiado en nosotros para contar su historia. Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta".

Leyenda. Icono. Truhán. Universal. La serie de ficción sobre la vida de Julio Iglesias llegará próximamente, solo en Netflix. pic.twitter.com/jTaoxXa7dy — Netflix España (@NetflixES) February 8, 2024

La historia de Julio Iglesias contiene giros inesperados. El artista, para quien no lo sepa -o recuerde- comenzó en las categorías juveniles del Real Madrid y terminó su carrera de Derecho hasta que un accidente terminó con su carrera como futbolista de élite. Unos años después, acabó convirtiéndose en uno de los artistas más grandes de la historia de la música contemporánea. En los años 70, Julio Iglesias se forjó como artista en muchos países. Pero fue en los 80 cuando consiguió batir todos los récords, llegó a los cinco continentes y se convirtió en el 'Artista extranjero más popular de China'. El cantante cuenta con cientos de premios, de entre los que destacan el trofeo Guinness de los Récords como el 'artista latino que más discos ha vendido en el mundo' o el que le concedió la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a toda su carrera reservado solo para grandes leyendas de la historia de la música contemporánea.