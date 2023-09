Un defensor de Rubiales deja temblando un reportero de El Intermedio en directo

Isma Juárez, reportero del programa de La Sexta, salió a la calle para preguntar a la gente su opinión sobre el caso Rubiales y acabó llevándose una desagradable sorpresa.

Han pasado ya varias semanas desde que Luis Rubiales diera el famoso beso a Jennifer Hermoso que ha desencadenado una oleada de críticas, y un sinfín de cambios, contra el ahora expresidente de la Federación Española de Fútbol, son varios los programas que todavía mantienen este tema como uno de sus puntos a tratar, algunos convirtiéndose en el centro de las críticas como le ocurría a "Masterchef Celebrity".

Uno de esos programas que todavía sigue hablando sobre el famoso 'piquito' es "El Intermedio", que en su programa de este jueves mandaba a su reportero Isma Juárez a la calle para adivinar la opinión de la gente sobre Luis Rubiales y el gesto que ha provocado su salida de la RFEF. Para ello, el reportero propuso a varias personas jugar a 'Piquito o finiquito', un juego mediante el cual las personas que participaban podían defender a Rubiales o dar un donativo "porque si quieren que se vaya tendremos que pagar entre todos lo que cuesta que se marche".

Un defensor de Rubiales escandaliza a Isma Juárez

Aunque hubo varias personas que pasaron a dar su opinión sobre el piquito de Rubiales y que criticaron duramente a Luis Rubiales afirmando que "claramente le daría el finiquito", hubo un joven que destacó sobre todos los demás por la opinión que arrojó sobre este tema. "Vengo a favor de este señor" comenzaba diciendo el chico que aparecía por sorpresa para defender al, actualmente suspendido, presidente de la RFEF, "fue un piquito y están haciendo como que es una cosa que es de otro mundo".

Pero el momento más controvertido de la entrevista llegaría segundos después, cuando el chico aseguraba que Rubiales "debió meterle la lengua" a Jennifer Hermoso "porque eso no es nada", además de asegurar que "si la chica le hubiera besado a él, hoy la historia hubiera sido otra". Unos comentarios que no gustaron nada al reportero de "El Intermedio", que aseguraba que "para él, sino hay lengua está todo bien. Yo no sé si quiero estar muy cerca de ti mucho rato".

Aún así, la cosa no terminaría ahí, porque antes de marcharse el chico soltaría otra frase que escandalizó todavía más a Isma Juárez, aunque los espectadores de "El Intermedio" no la pudieron escuchar, algo que agradeció el reportero: "He hecho muy bien no metiéndole el micro en este momento por lo que acaba de decir".