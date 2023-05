Merche se rebela contra la canción de Mocedades que imita en "Tu cara me suena"

Merche se ha mostrado en contra de la letra de la canción de Mocedades que le tocaba interpretar en la última gala de "Tu cara me suena".

La décima temporada de "Tu cara me suena" ha alcanzado su sexta gala, una gala en la que Miriam Rodríguez se alzó como vencedora por primera vez gracias a su imitación de Adele, que le servía para imponerse a Alfred, quien la empató a puntos gracia a su imitación de Stephen Sánchez, y en la que Merche se ha rebelado contra la canción que le tocaba interpretar.

La cantante andaluza suma ya dos polémicas en la presente temporada, tras la que vivió la semana pasada por el error de sonido en su imitación de Ana Mena y Abraham Mateo, esta semana la gaditana volvió a protagonizar otra polémica, esta vez por la letra de la canción que le tocaba interpretar.

La semana pasada a Merche le tocaba imitar a Amaya Uranga, la vocalista de Mocedades, e interpretar su canción 'Secretaria', una canción que la obligaba a renunciar a su acento andaluz y su estilo vocal recargado para proyectar una voz más limpia. Unos cambios que le salieron muy bien a la cantante, que obtuvo una buena puntuación del jurado.

Merche protagoniza un alegato feminista contra Mocedades

Sin embargo, a la cantante no le gustó demasiado la canción que le había tocado esta semana. En los vídeos de los ensayos que el programa suele emitir antes de la actuación, Merche aparecía quejándose: "Ahora me tengo que poner en el papel de amante doliente...". Y es que Àngel Llàcer le había pedido que se metiera en el papel de una secretaria que suspira por su jefe, que es la historia que cuenta la canción, pero Merche no estaba conforme.

"¡No voy a conseguir ponerme en su piel porque yo no acepto eso! ¡Estoy enfadada con el que hizo la canción!" explicaba la cantante ante la estupefacción de Llàcer. Unas protestas que Merche explicó antes de subir al clonador: "Mira, la canción es preciosa y admiro un montón a Mocedades, pero con la letra yo no estoy de acuerdo".

Para finalizar, la cantante, que además estuvo trabajando como secretaria durante cuatro años, quiso hacer una reflexión: "Menos mal que las cosas han cambiado y que ya vamos evolucionando, aunque nos queda aún camino por recorrer... ¿Le voy a reservar hoteles o le voy a comprar regalos a la amante del jefe? Yo no".

A pesar de no estar de acuerdo con la letra de la canción y de las dificultades que tuvo Merche para meterse en el papel de la secretaria, la cantante gaditana lo hizo de maravilla, obteniendo el cuarto puesto del ranking de la noche.