Un muy indiscreto micro abierto de Ana Rosa Quintana marca su adiós definitivo

Han sido dos décadas de éxito y mucho trabajo en las mañanas televisivas. Noticias, exclusivas, directos, alegrías, tristezas y anécdotas y en su último programa no ha faltado un 'resbalón'.

Son 19 años al frente de El Programa de Ana Rosa y, como era lógico, su conductora no ha podido evitar las lágrimas. Ana Rosa Quintana despedía definitivamente el que ha sido su programa durante dos décadas y se marcha de vacaciones para retomar su actividad profesional en septiembre para arrancar, a finales de eses mes, su nuevo proyecto televisivo, TardeAR, en las tardes de Telecinco.

Durante toda la mañana Ana Rosa ha tenido que hacer frente al ‘adiós’ con los distintos colaboradores citados este martes 25 en las distintas mesas del espacio, la política, la mesa de actualidad y el club social.

Tras unas intensas semanas de información política, lógicamente, el momento más emotivo se producía al filo de la 1 y media de la tarde, momento de decir adiós para siempre, cuando Joaquín Prat le ha dedicado unas cariñosas palabras a quien ha calificado su “hermana mayor”.

“Tengo que despedir bien el programa, no me hagas llorar Joaquín”, decía Quintana mientras él copresentador quería destacar que en los 14 años que ha compartido programa y muchas horas con ella “jamás ha perdido los nervios, jamás ha perdido los papeles, Has creado una familia”.

Prat salía de pantalla para entregarle un ramo de flores a Ana Rosa y una composición floral con el anagrama del programa, AR.

Después se quedaba ella sola en plató para, de pie, dedicar un emotivo discurso de adiós en el que ha recordado a antiguos compañeros (Máximo Huerta u Óscar Martínez) y ha hecho un recorrido por las noticias más importantes (nacionales e internacionales) que ha tenido que cubrir durante casi dos décadas o las exclusivas del programa, como la de los mensajes sms entre Carles Puigdemont (tan de actualidad de nuevo ahora) con su ex conseller de Sanidad Toni Comin, que daban por muerto el procés.

Ana Rosa Quintana, Tamara e Íñigo: el momento

Pero el momento más anecdótico de este adiós lo ha captado ESdiario y se ha producido una media hora antes de echar la persiana para siempre. Ocurría durante el club social y cuando los colaboradores habituales hablaban de la luna de miel que están disfrutando en Sudáfrica Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Joaquín Prat iba a dar un paso a un vídeo en el que daba cuenta de que los marqueses de Griñón, o al menos él, había disfrutado de una inmersión con tiburones como una de sus actividades de recién casados.

Puestos en antecedentes los televidentes y con el vídeo ya en emisión, en el control de realización olvidaron cerrar el micrófono de Ana Rosa Quintana a la que perfectamente se le escuchó decir un “uff” de rechazo y un segundo después el indiscreto micrófono captaba su opinión sobre esta aventura y experiencia marina con escualos:

“¡Conmigo que no cuenten!”, decía.

Es una anécdota final que pone broche de oro a casi dos décadas liderando las mañanas de la televisión en España.