El traumático acontecimiento que impide conciliar el sueño a Carmen Lomana

La celebrity acude a Fiesta para contarle a Emma García el susto que todavía tiene en el cuerpo rememorando un reciente acontecimiento: "Se me ha quitado el sueño. ¡Pero ya volverá!"

La noticia saltó el pasado fin de semana. Carmen Lomana había vivido un atraco en su casa de Madrid. La celebrity fue víctima de un intento de asalto por parte de dos atracadores que entraron en su domicilio encapuchados. Tras ese infierno, en el que la empresaria evitó supuestamente que los malhechores se llevasen alguna de sus pertenencias, se ha puesto en duda su testimonio. De ahí, que la empresaria haya acudido al plató de Fiesta para aclarar cualquier duda.

Carmen Lomana habló con Emma García y le relató cómo había vivido el intento de atraco. “Está todo ahora en manos de la policía y de los jueces”, señalaba, para después revelar que le está costando conciliar el sueño. “Eso es lo peor, que se me ha quitado el sueño. ¡Pero ya volverá! Estoy convencida que, en unas semanas, estaré mejor”, señalaba.

“Mi casa estaba con las dos cerraduras de la puerta echadas y la alarma puesta, entonces yo estaba tan contenta, así que el impacto fue enorme”, le comentaba a la presentadora vasca. “En cuanto les vi di un grito horrible y corrí a encerrarme a una habitación y allí pulsé el botón del pánico, me quedé allí encerrada, donde estaba el panel de Securitas para llamar. Me quedé ahí hasta que llegó la policía”, continuaba.

“Ellos no me vieron, se dio la vuelta, me miró así. Iba como una especie de media y capucha, no le veía la cara. Uno llevaba un chándal blanco y otro un chándal oscuro. No sé si había más, yo vi sólo dos. Al pulsar el botón de pánico, empezó a sonar la alarma y llegó la Policía. Yo seguí encerrada”, seguía la Lomana.

Carmen Lomana: “Que esto no es #Sálvame. Que aquí no se viene a detrozar personas y a ponerlas en entredicho” 😳pic.twitter.com/pYTG72vUoC — Bérnar (@BernarGM) October 10, 2023

“Antes mi casa tenía mucha seguridad. Tras esto lo es más, es un búnker”, proseguía, señalando que es conocedora de que está habiendo varios atracos en las zonas más pudientes de las ciudades españolas. “No he sido la primera en Chamberí, ahora por la zona en la que yo vivo hay muchos robos y el modus operandi es el mismo. En todo momento me mantuve fuerte todo el tiempo, pero cuando ya vino la Policía, me derrumbé por completo”, narraba en el plató del magacín de la García.

Hablar menos

Lomana admitió que ha cometido el error de hablar de más sobre lo sucedido. “La Policía me ha dicho que no hable mucho de esto pero no lo puedo evitar, trabajo en los medios”, declaraba, provocando que surgiese alguna carcajada entre el público. “Me llama gente que me conoce y que me quiere y no les puedo decir que no puedo hablar. Me encantaría ser como Pilar Rubio, como Sergio Ramos, que se callan y no dicen nada, pero soy así”, confesaba.