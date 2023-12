Patiño hace una espantada en "Socialité" tras sus recados a Mediaset

La presentadora no acudió a dirigir el programa del miércoles, en medio de los rumores sobre su futuro, y tuvo que ser sustituida por Javier de Hoyos.

El culebrón entre Mediaset y La fábrica de la tele continúa más vivo que nunca. Tras las exclusivas que Algo Pasa TV y Formula TV sobre el futuro de "Socialité" y de María Patiño y Nuria Marín en Mediaset, o más bien el no futuro de las dos últimas en el grupo de comunicación, la presentadora principal del programa ha tomado una decisión muy importante.

Y es que tras conocer que Mediaset no quería contar con ella para la nueva etapa de "Socialité", María Patiño explotó en sus redes sociales, especialmente por la forma en la que se enteró, a través de los medios de comunicación tal y como sucedió con el final de "Sálvame". "Estoy convencida que alguien de Mediaset me informará de lo que se publica respecto a 'Socialité'. Tiempo al tiempo...", escribía la presentadora el martes al conocer los rumores sobre su futuro.

Estoy convencida que alguien de @mediasetcom me informará de lo q se publica respecto a @socialitet5 . Tiempo al tiempo..😜 — Maria patiño (@maria_patino) December 5, 2023

María Patiño, ausente por sorpresa en "Socialité"

A pesar de haber anunciado que estaría presentando los programas de "Socialité" del miércoles y el viernes, dos días que son festivos en nuestro país, tras lo sucedido el martes la presentadora ha estado ausente en el programa del miércoles. En su lugar hemos visto a Javier de Hoyos, el director del programa quien además ha explicado que la ausencia de María Patiño no se debía a sus mensajes en redes sociales el día anterior: "Le mando un beso especial a María Patiño, porque tiene un herpes en el labio. Esperamos que para el viernes ya esté bien".

Lo que queda claro es que la situación laboral de María Patiño y de Nuria Marín en Telecinco no parece que vaya a tener un buen final. La sustituta de Patiño también escribió unos mensajes en su cuenta de Instagram refiriéndose a las noticias: "Bueno, caris, hay cosas en la vida que no dependen de nosotros y hay que ir siempre hacia delante y, si es posible, hacia arriba".

No mi vida, hasta pronto.. bicho malo nunca muere https://t.co/vZYlrDKVop — Maria patiño (@maria_patino) December 5, 2023

Una reflexión que también hacía María Patiño en su cuenta de Twitter, donde contestaba a dos usuarios con una declaración de intenciones. Primero anunciando que su adiós no era definitivo: "No mi vida, hasta pronto... Bicho malo nunca muere". Y también asegurando que no le preocupa una posible salida de Mediaset: "Yo estoy solo donde se me valora, y lo mejor está por llegar".