María Patiño se rompe en pleno directo por la pérdida de un ser querido

Ocurría hace unas horas, durante la emisión de su programa “Socialité”, donde la presentadora narraba su experiencia personal y cercanía a la actriz Concha Velasco.

Ha empezado su programa con la voz entre cortada y los ojos llorosos: "Muy buenas tardes socialiteros. Hoy... perdónenme... la emoción", expresaba la presentadora de Telecinco, intentando mantener el tipo por necesidades del guion, sin poder casi articular palabra.

"De madrugada se ha despedido de todos nosotros la gran Concha Velasco, a sus 84 años. Una mujer que soñó con ser artista y lo consiguió. Una mujer luchadora. Una mujer trabajadora. Una mujer sin prejuicios. Una mujer apasionada. Una mujer fuerte, pero sensible", reanudaba María, muy afectada con la noticia.

Acto seguido, conectaba con la reportera Gema Mirón, quien le mandaba un beso enorme a la presentadora, reconociendo a Patiño "hoy es un día especialmente complicado para ti".

Una vida marcada por recuerdos en común

Patiño rompía a llorar confesando "Concha Velasco ha estado en mi vida en situaciones que parece que la colocaba alguien, recuerdo que cuando falleció mi madre yo estaba en Madrid y cogí el AVE y ella estaba sentada a mi lado, coincidimos en ese viaje y es que ella es una mujer que siempre he admirado porque siempre la he visto comprometida con todo lo que hace”, recordaba entre lágrimas.

También en redes sociales, Patiño escribía su pésame, compartiendo una imagen en la que la periodista estaba con su pareja, la actriz y su hijo Manuel. “Querida Concha Velasco, marcaste mi vida por motivos que tú y yo sabemos. Eres y serás eterna para todos los que te admiramos y queremos. Gracias a Manuel y a Paco por cuidarla, amarla... Buen viaje, chica ye-yé”, escribía en su cuenta de Instagram.

La noticia llega en un momento complicado para la ex presentadora de Sálvame Deluxe, quien, en una reciente entrevista para la revista Lecturas confesaba haber pasado unos meses durísimos en los que ha tenido que recurrir a “ayuda psicológica”. Su sensación, describe la periodista, era de "vacío" absoluto: "No lloraba, era apatía". Y no sabía qué me estaba ocurriendo. Es consciente de que sufrió "mucho por el final de 'Sálvame'", pero no se había dado cuenta de hasta qué punto. "Los dos últimos meses, Jorge Javier se dio de baja y tuve que hacer mi trabajo y suplirle en unas circunstancias que no eran fáciles; no las interioricé", explica María Patiño.

Ahora, más serena, solo espera poder aclarar su futuro profesional en breve, ya que, aunque sigue en Socialité, no tiene claro si continuará en Telecinco. "Soy de La Fábrica de la Tele hasta diciembre -cuenta-. Ahora puede pasar cualquier cosa y quiero afrontarla. Necesito trabajar, ¡sí!; económicamente y a nivel vital".