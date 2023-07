El impactante suceso que destroza una cita de "First dates": "Qué vergüenza"

La cita televisada de Carmen y José en el programa de Cuatro dio un giro completo cuando los dos comensales descubrieron que tenían más en común de lo que les habría gustado confesar.

Encontrar el amor es un reto difícil de superar en muchos casos, algo que cada noche nos demuestran los participantes de First Dates. Durante el programa de Cuatro, los telespectadores están más que habituados a disfrutar de las situaciones surrealistas que ocurren en las primeras citas de los comensales y, en contadas ocasiones, se emocionan con un final redondo de alguno de los encuentros.

¿Quién no se ha visto en una primera cita incómoda en alguna ocasión? La gran mayoría de la población puede contar alguna anécdota en la que ha tenido algún encontronazo con una persona con la que ha rezado por no volver a ver nunca más, algo que Mediaset ha logrado reflejar en un formato de menos de una hora con el que encandila cada noche a una audiencia fiel.

Sin embargo, hay episodios que son más desagradables o llamativos que otros, como el que sucedió la pasada noche en el programa conducido por Carlos Sobera y que pilló completamente por sorpresa a la audiencia del programa.

Carmen y José, una cita muy familiar

La cita de Carmen no comenzó como ella habría deseado. A su llegada, Carlos Sobera estaba esperándola para hacerle las típicas preguntas y descubrir cuál es el tipo de persona con la que le gustaría estar emparejada. La concursante explicaba que buscaba a un chico maduro que fuera "más alto" que ella, "moreno y de buen ver", algo que chocó de lleno con el pretendiente que apareció segundos después por la puerta.

A pesar de esta primera impresión de José, la cita comenzó a mejorar una vez que empezaron a hablar de aficiones y gustos, encontrando varios puntos en común que parecían un buen avance para un cierre mágico de la jornada.

Sin embargo, tras descubrir que tenían un pueblo en común, se desencadenaría una de las situaciones más extrañas que se han vivido en el programa hasta la fecha. José comenzaba hablando de su primo: "Mi primo tiene 2 años menos que yo, pero es muy grande, así, es de Muchamiel, igual lo conoces", le preguntaba a su acompañante.

Carmen, que en principio no caía, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y con las manos en la cabeza y todavía atónita por la situación le explicó a José: "Pero, escúchame, que esos son mi familia". La concursante confesaba a la cámara: "Tenemos gente en común de familia, ya está. Eso no me ha gustado porque eso va a dar que hablar".

Dos primos a punto de hacer match en #FirstDates19J: “Cuanto más primo, más me arrimo”https://t.co/Rqxsno59YK — First Dates (@firstdates_tv) July 19, 2023

A partir de la revelación, que José se tomaba a risa ("Cuanto más primo más me arrimo", llego a confesar), la cita giró en torno a lo que podía pasar si descubrían que estaban juntos, lo que Carmen cerró con un "qué vergüenza".

Como cabía esperar, la cita no prosperó y a pesar de que ambos confesaron haber pasado un buen rato, se despidieron al ritmo de "Échame una mano, prima", de Niña Pastori, un toque perfecto de la realización del programa que cierra una de las citas más curiosas que hemos visto en First Dates hasta el momento.