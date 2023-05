Una soltera huye de su cita en 'First Dates' y llama a su amiga para desahogarse

La cita de esta joven de Tarragona no ha ido como ella esperaba, tanto que en mitad del encuentro, decidía ir al baño para hablar con alguien conocido: "no sé si reír o llorar".

First Dates ha regalado a sus seguidores otra huida. Después del intento de amaño de un soltero, que provocó que su cita decidiese abandonar, ahora el programa de citas de Cuatro ha presenciado una espantada en toda regla. Marta, nuestra soltera del día, llegaba al dating show presentador por Carlos Sobera para darle una nueva oportunidad al amor, pues tras dos relaciones fallidas, la joven de 26 años no ha perdido todavía la esperanza. Eso sí, tiene muy claro que busca en un chico, o más bien, lo que no desea: "No me gusta nada que se crea el centro del universo, que se crea único e irremplazable".

Su cita, Alfredo y de 26 años, precisamente no pecaba de eso. Todo lo contrario. "Es la primera vez que tengo una cita de este estilo y, como soy tímido, me corto", aseguraba el de Barcelona. Y tanto que era cortado, pues los primeros minutos de la cita estuvieron protagonizados por las típicas conversaciones de ascensor y los silencios incómodos. Algo que puede parecer normal, al principio, pues a veces cuesta romper el hielo. Pero ese momento se alargó más de lo normal, ya que después de hablar sobre sus mascotas, el silencio volvía a reinar en ambos.

La huida de su cita marca a este soltero de 'First Dates'

"Él responde blanco o negro, pero no da más tema de conversación. Parece casi un interrogatorio", señalaba Marta. Y, aunque todo podría haber cambiado en cuestión de segundos, al entrar First Dates en la ecuación; nada de eso. El programa de Cuatro propuso a los concursantes jugar al rasca del amor, para ver si así la situación daba un giro. "¿Eres activo o pasivo en la cama?", rezaba la primera pregunta de este juego. "Esa la respondo fácil, porque soy virgen. No he encontrado a la persona con la que dar ese paso", revelaba Alfredo, Pero este hecho no molestó ni importó a Marta: "El hecho de que sea virgen ni me tira para atrás, ni es algo concreto que remarcar. Si no lo ha hecho es porque no ha encontrado el momento".

Con lo que no pudo esta joven de Tarragona era la monotonía que estaba viviendo durante su cita. Por ello, con la típica excusa que necesitaba ir al baño, dejó al de Barcelona allí sentado. Y sí, fue al baño, pero para llamar por teléfono a una amiga y ofrecerle la última hora de la velada. "Ay, por favor. Mal, fatal. No sé si reír o llorar, porque me he tomado un mojito y puede ser el efecto, pero qué chico tan parado. Va a ser que no, pero me ha venido bien hablar contigo y quitarme los nervios", confesaba. Esta conversación daba una clara pista de la decisión que tomaría al finalizar el programa de Cuatro: "No quiero tener una segunda cita, hemos tenido momentos de silencio. Nos ha faltado ese interés, el querer saber más de cada uno".