Un pequeño contratiempo casi deja sin cita a una soltera de 'First Dates'

La joven, que llegó a ponerse incluso nerviosa, soltó un desafortunado comentario a su acompañante cuando se enteró qué edad tenía y esta era totalmente diferente a la pensaba.

Hay cenas en First Dates que desde el primer momento sabes si van a ir bien o mal. Sin embargo, hay otras que dan la sorpresa, porque empiezan muy bien y luego cada uno se va por su lado, o que, por el contrario, parece que la cosa no cuaja y, de pronto, encuentran al amor de su vida. No sabemos si así acabará la historia de dos solteros del programa de Cuatro, Cristina y Kevin. Pero lo que sí sabemos es que, pese a un malentendido, al menos volverán a verse una segunda vez.

Y es que, ambos congeniaron desde el principio, y, según la despedida, parecía que los dos habían encontrado en el dating show de Cuatro lo que iban buscando. Salvo un pequeño contratiempo que la soltera se encontró durante la cena que casi le fastidia la velada. La soltera de 29 años acudió al programa de Carlos Sobera en busca de un chico tatuado, pero, sobre todo, que fuese mayor que ella. Kevin, en cuanto físico, entraba dentro de lo que buscaba esta joven, y además, las primeras conversaciones en la barra y las miradas, apuntaban a que todo iría bien. O eso creíamos.

El comentario que suelta al saber la edad de su cita

Y, como en toda cita a ciegas que se precie, un tema de conversación es la edad del otro. Una parte muy importante para Cristina, quien ya había señalado que quería que fuese mayor que ella. Y, aparentemente, lo parecía. Kevin, por no acabar tan pronto con la conversación, retó a su compañera de mesa que adivinase la edad y esta, ni corta ni perezosa tiró por lo alto: "Espero que mayor que yo... ¿31? ¿29? ¿30? ¿Menos?", le fue preguntando, conforme Kevin iba comunicándole los errores. "¿En serio? ¿28? ¿27?", seguía diciendo números sin acertar su edad correcta.

Cristina flipa al saber que su cita pincha techno en #FirstDates26J: “A mí me tocan las palmas y me lo taconeo”https://t.co/2LgXNHtBJf — First Dates (@firstdates_tv) June 26, 2023

Al final, Kevin tuvo que dejar de hacerse el interesante y confesar que tenía 26 años. Una cifra que hizo a Cristina reaccionar de una manera totalmente inoportuna, a juzgar por la cara de su cita: "¿En serio? ¡Pareces más mayor!". "La vida me ha tratado mal...", atinó a responder el comensal. De hecho, la joven de 29 años, ante la cámara, aseguro que eso de que fuese más joven "no me gusta la verdad. Me gustan más mayores, porque creo que se nota la edad mucho". Pero, a la vez, dejaba claro que le gustaba y que quería seguir adelante con la cita. Y así fue, pese a que estaba un poco nerviosa por su comentario sobre la edad. Por lo que decidieron cambiar de tema, finalizando la noche con la posibilidad de volverse a ver, porque ambos aceptaron una segunda cita fuera del programa de Cuatro.