Un soltero de 'First Dates' oculta sus sentimientos y sentencia su cita

Ángel, de 63 años, acudía al programa de citas de Cuatro para encontrar el amor y Pilar, que fue acompañada de su hija, era la candidata perfecta para hacer realidad sus sueños.

First Dates no para de unir parejas, de regalar segundas oportunidades a quienes acuden al dating show de Cuatro en busca del amor. Pero no todos son bombones y corazones. En la última emisión del programa que presenta Carlos Sobera se pudieron ver a varias parejas de solteros y solteras que acudieron para encontrar el amor, aunque se trata de un proceso complicado. A veces, el formato brinda la oportunidad de conocer a una persona que se adapte a sus gustos. Pero otras veces, en cambio, la persona que está en frente puede no ser lo que se esperaba.

Algo así ocurría en su última emisión. Pilar, de 62 años, llegaba al restaurante muy bien acompañada de su hija Neus: "Yo quiero que le salga un novio porque lleva mucho tiempo sola", declaraba la hija. Pero, para que ni su madre ni su cita estuviesen incómodos, Laura Boado, se llevaba a Neus a una sala a parte para que no se perdiese ni un solo detalle del encuentro entre su madre y su pareja. "Para mi es importante la opinión de mi hija porque no se equivoca, tiene algo que enseguida da con la persona", confesaba Pilar.

La crítica de un soltero a su cita en Cuatro

La cita de esta mujer era Ángel, un soltero de 63 años, que aseguró que "muchas veces me pierde la sinceridad". Neus quedó encantada con este señor, señalando que le gustaba para su madre: "Un hombre sano. ¡Qué bien!". Y, por su parte, Pilar también confesaba que se le veía "un señor majo", destacando que iba "muy bien vestido". La cita comenzaba con los dos hablando de sus anteriores relaciones. Pilar contó a Ángel su mala experiencia en el amor, pues se divorció del padre de su hija y luego tuvo una pareja que le engañó con una amiga suya: "Mentía más que hablaba", comentó la mujer. Ante esta confesión, el soltero aseguraba que él era incapaz de ser infiel a alguien. Acto seguido, pasó a contarle que él estaba divorciado y separado. Su última pareja, con la que estuvo 15 años, le dejó de repente una mañana: "Me dejó tirado con mi hijo".

Pilar no sigue los consejos de su hija Neus y le dan calabazas #FirstDates28J: “Te tenías que haber desabrochado un botón”https://t.co/vqU2DRqNrl — First Dates (@firstdates_tv) June 28, 2023

Y la cita parecía ir de lujo, pues ambos siguieron hablando sin saber que Neuta vigilaba de cerca la cena. La conversación fluía con total normalidad, mientras que Pilar declaraba ser una gran amante de los viajes, Ángel le indicaba que no estaba a favor de Tik Tok: "No creo que aporte nada a la sociedad". La gran diferencia entre ellos es que tenían estilos de vida muy diferentes. Pero algo, aunque no lo viésemos, iba mal. En un momento dado, Pilar se reunió con su hija en el baño quien le dijo que Ángel "es majísimo". Neus, además, aprovechó para decirle a su madre que estaba muy cortada y esta tenía un motivo: sentía que no le gustaba al soltero.

Y no iba mal encaminada, pues a la vez que tenía lugar esta conversación, en el restaurante Ángel le confesaba a Laura Boado que no le gustaba. "Desgraciadamente no, porque no me encaja, físicamente no, no me ha gustado, que quieres que te diga", declaraba este soltero. Y, como era de esperar, en la decisión final, los dos solteros se rechazaban porque no han visto química.