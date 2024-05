Sonsóles Ónega echa por tierra la explicación que da un invitado: "Miente"

La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' no daba crédito a lo que le estaba contando una de sus reporteras que se encontraba fuera del plató: "Esto es la primera vez que me pasa".

Una noticia ha llenado estos días las redes sociales y todos los medios de comunicación, por lo surrealista de la misma. Un concepto de una nómina nada amigable y sin mencionar el sueldo, que eso daría para otra pieza. "Imagínense que ustedes cogen su nómina y ven concepto: Nómina de abril maricón. Pues esto le ha pasado a un trabajador de 34 años en una panadería de Málaga", comenzó este jueves, 23 de mayo, Sonsoles Ónega uno de los principales temas de la jornada a analizar en su programa en Antena 3.

"Claro, el señor ha denunciado lógicamente a su jefe por homófobo, por cambiarle además el horario al enterarse de que era gay", añadió la presentadora de Y ahora, Sonsoles, para dar paso a su compañera Arancha Pérez Ponce, reportera del magacín vespertino de Atresmedia que se había trasladado hasta Málaga para hablar con el jefe. Aunque nadie del equipo del programa se esperaba lo que ocurriría al conectar en directo con su compañera.

El plantón en directo a Sonsoles Ónega

Tras ofrecer las principales claves de todo este asunto, Sonsoles comentó a los presentes y a la audiencia que iban a hablar con Lucas, el jefe, pues no pudieron contactar con el empleado al encontrarse con un ataque de ansiedad. Sin embargo, no hubo tal charla, pues el susodicho dio plantón en directo al equipo del programa que se había desplazado hasta la ciudad andaluza: "Nos ha dejado tirados el jefe. En el último momento ha dicho: 'nanai de la China'. ¡Claro, a ver cómo lo explica!", señaló Arancha Pérez, quien explicó a la audiencia de Antena 3 que había hablado con él esa misma mañana para cerrar una conexión en directo con el magacín de Atresmedia: "Por eso me he venido hasta aquí y una vez que aterrizo en Málaga, no me coge el teléfono, no me responde al WhatsApp... ¡Vamos, un plantón en toda regla!", reconoció la reportera indignada.

Sonsoles Ónega conecta con Arancha Pérez-Ponce, pero el invitado no se presenta.

"Es la primera vez que me pasa, Sonsoles, siempre hay una primera vez para todo, igual que hay una primera vez para una nómina de este calibre", enfatizó la periodista, quien subrayaba que "nos hubiera encantado escuchar, ese era nuestro objetivo, escuchar a este señor que nos iba a dar su versión de lo sucedido, no hemos podido hablar con él en directo, pero escuchen como explica lo sucedido". Entonces, el programa emitía un vídeo en el que Lucas se escudaba que era el banco quien ponía el concepto de las nóminas y no él. Una explicación que Sonsoles tiró rápidamente por tierra, vengándose así del plantón sufrido: "Lucas miente porque hemos preguntado en el banco y es la empresa la que pone el concepto", sentenció la presentadora de Y ahora, Sonsoles. Así lo confirmaban sus compañeros, quienes aseguraban que el banco no puede inventarse en ningún caso los conceptos que aparecen en las nóminas, algo en lo que coincidía también Miguel Montenegro, Secretario General de CGT Andalucía, quien intervenía en el espacio para ofrecer la versión del afectado y poner en evidencia al jefe de este.