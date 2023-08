El enganchón entre Afra Blanco y Luis Garvía revienta "La Sexta Xplica"

Los dos tertulianos protagonizaron uno de los enfrentamientos más fuertes del programa por un comentario sobre los sindicatos mientras debatían acerca del precio de los alquileres.

"La Sexta Xplica" es uno de esos programa que suelen tener fuertes discusiones como protagonistas. Los temas que se tratan en el programa, que siempre giran entorno a la actualidad política y económica de nuestro país, y los tertulianos de ideologías completamente distintas son el caldo de cultivo perfecto para esas discusiones.

Unos de esos enfrentamientos se vivió en el programa de anoche, una fuerte discusión entre la sindicalista Afra Blanco, una habitual de los enganchones en el programa, y Luis Garvía, doctor en finanzas y otro tertuliano habitual del programa, que Verónica Sanz, presentadora en funciones hasta la vuelta de José Yélamo, se vio obligada a parar.

La discusión surgió mientras hablaban sobre la ley de vivienda, una ley sobre la que Garvía aseguraba haber nacido "herida", y por la que aprovechó para asegurar que "tenemos que centrarnos en los problemas reales y dejar de perder el tiempo con elecciones". Una afirmación que no gustó nada a Afra Blanco, que le espetaba: "Se llama democracia".

Luis Garvía seguía en sus trece diciendo que "esa democracia es del siglo pasado", y de paso cargó contra los sindicatos, algo que también considera del siglo pasado. Una afirmación que Afra Blanco, sindicalista, se llevó al terreno personal: "Garvía, estamos acostumbrados a tus faltas de respeto habituales, no hacia mi persona, sino hacia la Constitución. Mírate el artículo 7".

Fue en ese momento cuando el tono se elevó, porque el consejo de Blanco no gustó nada a Garvía, que exclamaba: "¿Qué me lea la Constitución? Te traigo un plato de gambas si quieres, para que estés entretenida. Me sé perfectamente la Constitución. He estudiado derecho".

Un plato de gambas y la Constitución, el detonante de la discusión entre Blanco y Garvía

Fue el comentario de las gambas el que más molestó a la sindicalista: "Lo que le molesta a gente como tú, es que los trabajadores y trabajadoras de este país se puedan pagar gambas. ¡A mí no me vuelvas a decir que si me traes un plato de gambas! Cuidado, ¿eh?, no te equivoques". Una afirmación que su compañero se tomó como una amenaza: "¿Me estás amenazando?".

En ese momento tuvo que intervenir Mónica Sanz, que está haciendo de presentadora durante las vacaciones de José Yélamo, y que intentó rebajar el ambiente ante las quejas de Blanco por el comentario de las gambas: "Le he dicho que traiga gambas para todos". Mientras, Garvía seguía quejándose por el comentario de la Constitución, algo que le parecía "vergonzoso".