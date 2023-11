Arús, tajante con Shakira en los Latin Grammy: "Los niños son mucho más adultos"

El presentador del matinal de La Sexta ha tratado la gran noche de la música en su programa y no ha dudado en arremeter contra la cantante y sus palabras al recibir un premio.

La 24ª edición de los Latin Grammy, celebrada este jueves en Sevilla, se ha convertido en el tema de conversación de muchos desayunos y, como no podía ser de otra manera, los matinales de algunas cadenas de televisión han dedicado un espacio a comentar 'las mejores jugadas' de la noche. Entre ellos se encuentra Aruser@s. El programa de La Sexta, con Alfonso Arús al frente, ha puesto sobre la mesa uno de los temas que más están dando que hablar: Shakira.

Y es que, la cantante internacional se convirtió este jueves en una de las grandes protagonistas de los premios musicales, sin menospreciar la increíble actuación que hizo Rosalía con su versión flamenca de Se nos rompió el amor de Rocío Jurado. La colombiana dejó a todos los espectadores con la boca abierta por dos motivos: su actuación sobre el escenario y las palabras que dedicó a sus hijos, y a Piqué, al recibir un Grammy a la Mejor Canción Pop, el viral tema interpretado con Bizarrap con el que hace un repaso a su ex.

Arús critica el discurso de Shakira a sus hijos

Un discurso que el presentador de La Sexta no ha querido pasar por alto, arremetiendo contra la artista. "En el pasado ya no hay nada", dijo Shakira al dedicar un Grammy a sus hijos, lanzando así un dardo a Piqué. Por palabras como estas, el de Aruser@s ha dejado este viernes clara su opinión: "Bueno, es la primera vez que una madre promete a sus hijos que va a ser feliz. Suerte que ha pasado página", ha destacado Arús, tras oír el discurso. Shakira estuvo acompañada por sus hijos Milan y Sasha. Tras una emotiva actuación de Acróstico, vestida con un traje dorado con la imagen de una virgen Dolorosa en el pecho, sus hijos se unieron a ella, proyectados en las pantallas mientras cantaban versos de la canción. Esta canción, como todos sabemos, representa la despedida de la de Barranquillas a Barcelona y a Piqué, y regaló un momento conmovedor durante la gala.

Con la gala ya más avanzada, Shakira y Bizarrap ganaban el premio Grammy Latino a la Mejor Canción Pop del Año; momento que aprovechó la cantante para decirles unas palabras a sus pequeños: "Quiero dedicar este premio a mis hijos porque les he prometido que voy a ser feliz, que van a tener una mamá que va a sonreír", fragmento que destacaría, como hemos señalado, Arús. Pero diría algo más, pues la colombiana agregó que "en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro". A las palabras irónicas del presentador de Aruser@s, sobreque la artista ha pasado página, su mujer Angie Cárdenas, añadía lo siguiente: "Aquí está el tema, da la sensación con estas palabras que los niños estén al caso de cualquier cosa que le pasa a la madre y del estado emocional de la madre. Creo que lo importante para estos niños, ya que han cambiado de país, sería que la vieran contenta de una vez". Tras escuchar los argumentos de Cárdenas, Arús no ha dudado en arremeter contra la cantante: "Esa frase demuestra que los niños son mucho más adultos que la madre, porque es la madre la que tiene que prometer a los hijos que va a ser feliz".