Arús lleva a La Sexta un asunto peliagudo que genera polémica en el plató

El presentador de 'Aruser@s' lanzaba a sus colaboradores una sencilla pregunta relacionada con las infidelidades en la pareja, desatando varias reacciones: "¿Te gustaría que te informaran?".

El tema de las infidelidades ha vuelto a ponerse sobre la mesa en el plató de Aruser@s. Tras el localizador de paraguas, que podría servir para saber si tu pareja te engañaba, Alfonso Arús recuperaba para el matinal de La Sexta este polémico asunto y que además siempre genera debate. Todo vino por el vídeo de una mujer, que se entera que su chico en realidad se va a casar y no sabe si decírselo a la novia. A partir de ahí, el presentador del formato de Atresmedia pone sobre la mesa la cuestión y los colaboradores opinan al respecto.

"¿Te gustaría que te informaran?", quiso saber Arús, generando distintos puntos de vista sobre esta cuestión entre sus tertulianos, entre los que se encontraban su mujer, Angie Cárdenas, y sus hijos, Tatiana y Hans Arús. De lo que se ha podido escuchar en el plató, hay quienes preferirían saberlo y que se lo contaran, pero también hay quienes prefieren no saber nada por aquello de 'ojos que no ven, corazón que no siente'. "Hace muchos años, quedaba con un chico muy guapo que yo sabía que tenía algo por ahí, pero como no era nada, pues me daba igual", comenzaba diciendo una joven en redes sociales.

Si tu pareja es infiel ¿quieres saberlo?, pregunta Arús

Mientras seguían poniendo el vídeo, en Aruser@s iban comentando todo lo que aparecía. "Total, entro en su Instagram y veo que la chavala con la que se enrollaba cuando estaba conmigo sigue con él", continuaba diciendo esta joven, para después señalar que se metió "en el perfil de la chica y me sale como él le ha pedido matrimonio. Es que le pidió matrimonio mientras estaba conmigo también. ¿Debería escribir a la novia y decirle que es una cuernuda? Si yo estuviera en su lugar, me gustaría saberlo, no quiero casarme con alguien que me haya puesto los cuernos", concluía. Sería aquí cuando el presentador de La Sexta destacara que "lo que plantea la chica tiene su qué. ¿Debería informar a la futura esposa o debería dejarla en paz".

Patricia Benítez, contestaba que "no se sabe qué tipo de relación tienen. A lo mejor tienen una relación abierta y tú no lo sabes. Ahora hay muchos matrimonios que tienen relaciones abiertas". Pero Arús precisó que "la gente que se casa en porcentaje no hay tantos que tengan relación abierta". Entonces, sería Angie Cárdenas quien señalara que "si él ha decidido casarse es porque en teoría solo quiere estar con esta persona, no estar con un montón de gente, digo yo". Y como Rocío Cano no abría la boca, el presentador de Aruser@s le preguntaba a ella directamente si le gustaría que la informasen: "A mí sí que me gustaría", contestó. Una opinión similar fue la de Tatiana Arús, hija del presentador, al igual que la del hermano de esta, Hans. "Si alguien se va a casar conmigo y está con otra persona es que no está enamorada", dijo.