Los Arús se enzarzan en directo: los conflictos familiares llegan al plató

Esta televisiva familia parece que ha tomado por costumbre ventilar los trapos sucios en el matinal de La Sexta, del que todos son colaboradores, en lugar de hacerlo en casa.

Parece que la familia Arús ha cogido por costumbre ventilar 'los trapos sucios' en el matinal que presenta Alfonso Arús en La Sexta, donde todos son colaboradores. Y es que, los Arús han vuelto a protagonizar una nueva polémica, pero alejada de opiniones o hechos controvertidos de famosos, sino de sucesos o acontecimientos que tienen que ver con ellos mismos. Este mismo lunes, sin ir más lejos, la audiencia del programa de Atresmedia volvía a presenciar una disputa familiar.

En esta ocasión, ese encontronazo se basaba en averiguar qué hijo es el menos preferido por el matrimonio del presentador con Angie Cárdenas, colaboradora habitual del espacio. Todo ello surgía a raíz de una noticia en la que hablaban sobre un vídeo de TikTok en el que una joven aseguraba, con pruebas, que sus padres tenían a su hermana con la favorita. Una de las evidencias era que sus progenitores no tenían ninguna foto suya haciendo la comunión, pero sí de su hermana. Pero para Arús esto solo era una forma de "hacerse la víctima".

Los Arús ventilan sus problemas en el plató

"Esta tarde pienso ir a casa a contar las fotos, a ver cuántas tiene cada uno. Y te lo voy a decir, ¿eh?", soltó Tatiana Arús, colaboradora y una de las hijas del presentador. Estas palabras encendieron una mecha inexistente que provocó que comenzaran a salir a la luz secretos de la familia. "Hans, durante un tiempo, con el orgullo en alto, llegó a manifestar que él era el preferido", expresó el presentador. De hecho, el propio Hans corroboró las palabras de su padre, desvelando cuál era su creencia: "Yo era consciente que de Angie yo era el favorito".

Mientras, Tatiana, no conforme con esto, seguía dando más detalles de su teoría, que la sitúa a la cola de las preferencias de sus padres. "Lo más triste es que esto se comentó y Arthur me dijo: 'siento comunicarte que no eres la preferida de ninguno", sostuvo. El propio Arthur, otro de los hijos del matrimonio y presente en el plató, no pudo callarse y soltó que "¡Tati es la última de largo, esto es evidente!", sin querer ahondar más en la herida, prefiriendo mantenerse al margen de la polémica: "No vamos ni a entrar". "Este debate recuerdo que lo hicimos y que los espectadores participaron también muchísimo", zanjó el presentador, y cabeza de familia, queriendo desviar el tema para otro lado.