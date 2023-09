La subida de tono de Patxi Salinas que acaba en bronca de Raquel Sánchez Silva

La presentadora de 'El conquistador', el reality extremo de RTVE, no dudó en reprender la actitud y los comentarios del exfutbolista durante la Asamblea de la última gala.

El conquistador continúa con su aventura en TVE, dejando momentos únicos para el recuerdo. Además de enfrentarse a las duras pruebas del formato, los concursantes también son capaces de desafiar a su presentadora. Pero no contaban con que Raquel Sánchez Silva sacarías las uñas ante este tipo de gestos. Y es que, la extremeña ha estado cerca de hacer historia en el reality, pues no consintió unas atrevidas palabras de uno de los capitanes sobre el programa. En su última entrega, los tres equipos han vivido verdaderos momentos de tensión debido a la durísima prueba a la que se han tenido que enfrentar.

Una situación así acabó originando una serie de desencuentros entre los rivales, pero también entre algunos compañeros del grupo. Una situación que llevó a Patxi Salinas a explotar en mitad de la Asamblea. "A mí esto, personalmente, no me gusta nada. Si hubiese sabido que es así, ni hubiera venido. Es más, si pudiera marcharme mañana, me marcharía", dijo el deportista, rebelándose ante los rifirrafes que acababan de protagonizar tres de los miembros de su propio equipo, el mixto. Acto seguido, se vino abajo al recordar una disputa vivida hacía tan solo unas horas.

La 'bronca' de Raquel Sánchez Silva a Patxi

La última entrega de El conquistador ha dejado muchos momentos tensos y broncas. Algunos de los integrantes del equipo azul, al que pertenece el exfutbolista, se encararon con varios del equipo rojo y verde, acusándose de llamarse "maricón", de darse patadas durante la prueba, o incluso de coquetear unos con otros, pese a que alguno de ellos tiene pareja en el exterior. "¡Yo no vengo a esta mierda, joder! ¡Para mí esto es una mierda!", sentenció el capitán VIP delante de todos. Esta salida de tono no gustó nada a Raquel, que quiso reprenderlo 'ipso facto': "Esto sigue siendo El conquistador y tú sabes lo que es El conquistador, eh. El espíritu es el mismo, pero tienes que gestionar todo esto que ha pasado y creo que es tan importante que... ¡Ven, acércate!".

"No me lo esperaba, porque yo he venido aquí a competir, no a estas cosas", continuó Patxi con su crítica, mientras pensaba que lo que iba a recibir era una ayuda por parte del programa para superar ese trance. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: "Esto es un regalo y no es un privilegio, porque creo que la ocasión lo merece. ¡Dame el cetro!". Raquel Sánchez Silva acababa de entregarle el collar de duelista para que se lo colgara a un compañero, a modo de castigo por no estar a la altura como capitán. Una gala tensa en la que también se vivió la marcha de Polvillo, uno de los concursantes más histriónicos y que había protagonizado algunos de los encontronazos.