Fortes, en el foco: le acusan de "pasarse por el forro" el código ético de RTVE

Xabier Fortes vuelve a estar en el ojo del huracán. No sale de una y ya está entrando en otra. Y eso que acaba de volver de vacaciones. Después de que este miércoles fuera noticia por picarse en Twitter a raíz de su entrevista con la magistrada María Jesús del Barco, que le dio una verdadera lección sobre una amnistía que el presentador de RTVE trataba de blanquear, este jueves es de nuevo criticado.

Esta vez no es por lo que ha dicho o por lo que le han dicho, sino por una pulsera que ocultaba su americana pero que, como es normal por otra parte, se ha visto durante su entrevista a la recientemente nombrada portavoz de Sumar, Marta Lois. El detalle no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde se han preguntado si la pulsera llevaba los colores de la bandera republicana pero de forma inversa.

La ideología de cada uno es respetable, faltaría más, pero hay que tener en cuenta que el reglamento de la cadena pública no permite mostrar este tipo de simbología y, en principio, ser neutral política e ideológicamente hablando. Es por todos sabido que este segundo requisito no se cumple en el presentador de ‘La noche en 24 horas’, tal y como se ha comprobado en varias ocasiones en la que ha mostrado su simpatía por esa bandera, pero de ahí a mostrarla en directo hay un paso, lo que ha provocado el enfado de algunos de estos usuarios.

Además, llama especialmente la atención que hayan descubierto esto durante la entrevista de Fortes a la portavoz del partido de Yolanda Díaz, Marta Lois, y que aglutina a varias fuerzas que defienden esta ideología.

¿Pueden hacer una DUI los de Podemos? Xabier Fortes haciendo gala de "humor"



"Nos hace más fuertes con todos y con todas"

"Esta ley del Sí solo sí"



Marta Lois



A la pregunta de si debe seguir Irene Montero como ministra de…