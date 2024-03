Se indigna porque su cita no sabe donde está Gerona y acaba haciendo el ridículo

Dos solteros de 'First Dates' demostraron no ser los más puestos en geografía y quedaron claramente en evidencia aunque finalmente, y es lo más importante, triunfó el amor en su cita.

First Dates es de esos programas que no para de dejar anécdotas. Es en gran parte la gracia del programa que presenta Carlos Sobera y que lo convierte en posiblemente el más exitoso de Cuatro. Las numerosísimas citas entre solteros son una auténtica mina de momentos graciosos y curiosos, ya sea por buenos o malos motivos. En este caso ha sido por los escasos conocimientos geográficos de Pau y María. Aunque peor es el caso de él, ya que se llevó las manos a la cabeza cuando ella no supo situar Gerona en el mapa y poco después él situaba Castellón en Andalucía.

Después de una primera buena impresión entre ambos, a la hora de decir de donde eran cada uno -clásica primera pregunta para ir rompiendo el hielo- Pau no daba crédito a que María no supiera donde estaba su Gerona natal. Además por un motivo concreto: la gran temporada que está haciendo el equipo de fútbol de esta ciudad en la Liga de fútbol. Qué menos. Eso sí, es entendible el sobresalto del chaval porque su cita ponía en Andalucía a su tierra. “Los mapas no son lo mío. De Europa mejor, pero de España no”, explicaba María, haciendo una afirmación con la que seguro todos los espectadores estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, Pau iba a acabar quedando del todo retratado porque iba a hacer precisamente lo mismo con María. Todo ello tras indignarse de que ella no supiera donde estaba Gerona. ¡Y con la temporada que están haciendo! Ya sentados en la mesa, María decía que era de Castellón y contraatacaba preguntando a su cita si sabía dónde estaba. “¿Castilla La-Mancha? ¿Madrid? ¿Andalucía?” iba diciendo Pau a ver si sonaba la flauta, pero no sonó. Quizás si el Castellón estuviera en puestos Champions sabría ubicarlo en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, consciente también ambos de que la geografía no era su fuerte, el tema ciudades quedó en una anécdota y la conclusión es que por suerte Gerona y Castellón están cerca, facilitando así el poder verse tras el programa. Más allá del asunto geográfico, ambos conectaron especialmente a la hora de hablar de su pasión por la naturaleza, por viajar por Europa (María sí que se sabe mejor este mapa) y hasta que hay más allá de la muerte.

María y Pau durante su cita en 'First Dates'.

Por suerte acabaron haciendo match y dándose una segunda cita. Al final, que es lo más importante, triunfó el amor. Esperemos que Pau visite Castellón y se entere de donde está y que María haga lo propio con Gerona. Incluso puede llevarle a ver algún partido de fútbol.