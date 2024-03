La peor cita de la historia de First Dates: vuelan los cuchillos durante la cena

Dos solteros del 'dating show' de Cuatro protagonizaron una lluvia de zascas, convirtiendo el encuentro en uno de los más tensos de todo el programa: "le hubiera sido infiel".

First Dates sigue al pie del cañón en Cuatro, pese que algunas parejas dejan momentos complicados. De hecho, el dating show que presenta Carlos Sobera vivió este martes, 19 de marzo, una de las peores citas de la historia del formato. Dos solteras que acudieron al restaurante a buscar a su media naranja, no dudaron en lazarse dardos durante su encuentro. Adrián y Eddie, quien hasta hace dos años iba a ser cura, más que encontrar a su pareja, tuvieron un desencuentro amoroso. "De alguna manera, me echaron por ser gay. Me resentí mucho con la Iglesia (...) No tengo por qué irme porque a otra persona no le guste mi forma de ser cuando yo considero que Dios no es así", confesó el peruano antes de conocer a Adrián.

Ambos comensales afirmaron que las primeras impresiones habían ido "bien", pero nada más lejos de la realidad. Los dos solteros comenzaron a sincerarse con el equipo del espacio de Mediaset, sin pelos en la lengua: "No me ha gustado absolutamente nada. Le vi entrar por la puerta y dije 'este chico no es para mí", comentó Eddie. Una sensación que compartía Adrián, quien además añadía que "no me despierta nada, lo que es físicamente. Un chico del montón, pero no es lo que yo busco físicamente". Y así, durante toda la cena, pues se fueron criticando y soltando zascas en cada oportunidad que se les presentaba.

La peor cita de la historia de 'First Dates'

La situación de desempleo de Adrián, tras haber sido camarero, no gustó nada al exnovicio, quien señaló que se trataba de "un ejemplo de los jóvenes de ahora porque considero que no tienen por donde ir". Después fue a Eddie a quien le tocó aguantar la sinceridad de su cita, ya que este señaló que la religión "me es indiferente. No es que esté mucho de nuestra parte por la condición sexual que tenemos. Pero si él quiere creer, que crea. Yo no", apuntó el joven, de forma tajante. Pero sí que hubo algo en lo que coincidieron: nunca había tenido pareja. Incluso este dato provocó diferencias entre los dos. Adrián, por su parte, aseguró que él no sería celoso siempre que "no le den motivos para serlo". "No es una persona celosa, según él, dice que no es una persona controladora… Aunque yo creo que sería una persona muy insegura (...) Si lo tuviera de pareja ya le hubiera sido infiel", criticó Eddie sobre su cita.

Eddie no se corta con su cita de #FirstDates19M: “Te cambiaría la forma de vestir, te veo básico”https://t.co/Y8CsBgctMi — First Dates (@firstdates_tv) March 19, 2024

Para echar más gasolina a este fuego que ardía, pero no como a ellos les hubiese gustado, Eddie describió a Adrián como "inculto", mientras que este último lo definía como "un friki, un personaje". A esto, habría que añadir también que sus estilos a la hora de vestir tampoco eran del agrado del otro. Para el exnovicio, su cita era muy "básico" y para Adrián, el soltero vestía "hortera". "Me parece un cuadro", replicó, de hecho, al equipo del programa. Y si pensábamos que llegado el momento de la decisión final encontraríamos alguna conexión, estábamos equivocados.

Pensé que los chicos iban a salir a ostias.. #FirstDates19m pic.twitter.com/OZMRdJooeX — Ileana Herz (@ileanaherz) March 19, 2024

Después de todos los zascas durante la cena, Eddie afirmó en la decisión final que Adrián no le había gustado: "No me llamaste la atención. No eres lo que busco y poco más que decir". Y volvieron a estar de acuerdo en algo, ya que Adrián respondió que "pensaba igual". "No llena lo que busco. Ni amigo ni pareja ni nada", lanzó, como último dardo, Eddie, antes de despedirse de su cita.