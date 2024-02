Jorge González, del Benidorm Fest, se siente estafado y estalla contra el jurado

El ex triunfito, que quedó 4º en el ránking definitivo, no está nada conforme con su valoración y además anuncia que ha interpuesto varias demandas por delito de odio en las redes sociales.

El Benidorm Fest sigue dando de qué hablar y tiene pinta de que no va a dejar de ser así hasta que pasen varias semanas desde que Zorra represente a España en Eurovisión tras coronarse en el festival patrio. Y eso será en mayo. Por detrás de Nebulossa quedaron, en el cómputo global (recordar que había tres tipos de votaciones: jurado profesional, demoscópico y el televoto), St.Pedro, Angy Fernández y Jorge González. Este último ya desde el primer momento no aceptó del todo bien no resultar elegido y una semana después demuestra tener todavía la espinita clavada.

Especialmente enfadado está con el jurado profesional encabezado por Beatriz Luengo como portavoz y compuesto por Guille Milkyway, Ángela Carrasco y Carlos Baute además de otros cuatro expertos internacionales. Y es que, si estos no le hubieran valorado tan mal, posiblemente habría estado muy igualado con los ganadores Nebulossa.

Y es que el ex de Operación Triunfo quedó segundo con su canción Caliente en el televoto pero prácticamente empatado con el dúo valenciano (4.484 puntos por 4.482) y ganó el voto demoscópico con 2.855 puntos por delante de Angy segunda y los ganadores con Zorra terceros en este apartado. Sin embargo, los expertos lo colocaron con 49 puntos en quinto lugar, incluso por detrás de Almácor que fue una de las canciones menos apoyadas en general.

“El jurado nos dejó fuera de combate”, se ha lamentado el artista en una entrevista para 20 minutos en la que arremete contra estos expertos, en especial contra su portavoz: “Beatriz Luengo dijo que se iba a valorar el conjunto y no fue así. No me sentí del todo valorado porque hay que tener en cuenta que, con la suma del voto demoscópico y el del televoto, obtuvimos casi el 90% del total”.

“Siento pena porque teníamos mucha ilusión de vivir esta experiencia y rabia porque de alguna manera, aún contando con mucho apoyo del público, el jurado no nos dejó seguir jugando en la final”, explica el cantante que también ve la parte positiva a pesar del disgusto de sentirse algo así como estafado. Y es que asegura que a raíz de su actuación está recibiendo numerosas ofertas para actuar por Europa e incluso para participar en el programa America’s Got Talent.

Denuncias por odio en las redes sociales

Por otro lado, esta exposición también tiene sus consecuencias negativas y en el caso de Jorge González fueron los comentarios ofensivos e insultos que recibió en las redes sociales. Es por ello que el cantante ha hecho público que ha interpuesto varias denuncias por delitos de odio y lo hace apuntando directamente hacia un público concreto: “Esa misma gente que está ensalzando el feminismo y, por lo tanto, la igualdad, es la misma que lleva semanas insultándome de manera salvaje”.

Jorge González durante la final del Benidorm Fest con su canción 'Caliente'

“Me sorprende mucho, por ejemplo, que me hayan llamado 'gitano maricón' en tono despectivo y que muchas veces esas palabras hayan sido escritas por personas del mismo colectivo”, explica el artista confesando que por ello lo ha pasado y está pasando realmente mal precisamente por el hecho de ser personas que se supone son del colectivo LGTBi y abogan por esa igualdad.