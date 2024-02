Sardá se mete en un lío con el colectivo LGTBi por Eurovisión: piden su despido

El colaborador de 'TardeAR' afirma que el festival es sólo cosa de gays y se convierte al instante en el foco de las críticas en las redes sociales: "Un asco de persona".

Xavier Sardá se convertía este lunes por la tarde en trending topic en X y como suele ser habitual en el anteriormente conocido como Twitter no era por un buen motivo. Y es que el periodista y colaborador actual de TardeAR se metía en un jardín -de los grandes y con bien de barro- con sus palabras sobre Eurovisión a raíz de, como no podía ser de otra forma, del tema del momento: la canción Zorra del dúo Nebulossa que nos representará en el festival el próximo mes de mayo.

La mesa de debate del programa de Telecinco de Ana Rosa Quintana ya llevaba unos minutos comentando enérgicamente el asunto cuando el ex presentador de Crónicas Marcianas soltó una pregunta que no iba a pasar desapercibida ni para sus compañeros ni para las redes sociales: "Permitidme una pregunta. ¿Hay alguien de aquí que sea gay?". La primera en contestar era Cristina Tárrega con un “yo soy muy mariquitosa”...pero la cosa no quedaba ahí.

“¿Qué hacemos hablando de Eurovisión si no somos gays? ¿Dónde está la gracia?” añadía el colaborador para acabar de cavarse su propia tumba con su comentario. Ana Rosa reaccionaba con un “no lo sé, vamos a salir del armario aquí” mientras que Susana Díaz era la que más iba a reprochar las palabras de su compañero de mesa: “Oye, te digo una cosa, me parece fatal que digas que Eurovisión solo lo ven los gays”, le reprochaba la ex presidenta de Andalucía, que también recibía el apoyo de Fernandisco: “Sardá, es un espectáculo para todos los públicos”.

En ese momento, igual consciente del berenjenal en el que se estaba metiendo, el colaborador se defendía: “Es un festival que disfrutan muchísimo los gays”. Era entonces cuando Tárrega saltaba para defender al colectivo LGTBi: “Gracias a los homosexuales y a los gays nos han devuelto la ilusión por Eurovisión y yo se lo agradezco porque era un festival aburrido y que olía a muerto. Y ellos le han devuelto el color”. Un argumento al que el propio Sardá daba la razón.

Lluvia de críticas en X

Como era de esperar según salieron las palabras por la boca de Sardá, al colectivo LGTBi y sus defensores les faltó tiempo para mostrar su rechazo contra el periodista catalán por su opinión. La red social se llenó de comentarios negativos contra él e incluso algunos pedían a TardeAR tomar medidas contra su colaborador. Habrá que ver si en su próxima aparición Sardá hace referencia a todo este lío y si se disculpa o matiza sus palabras de alguna manera.