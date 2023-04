Elena Anaya deja helada a la Cadena SER con su última crítica

Durante la presentación del thriller "Fatum", la actriz española ha aprovechado para lanzar un duro alegato contra las casas de apuestas: "No son salas de juego, son salas de pérdida".

La actriz Elena Anaya ha estado presentado en los últimos días su nueva película, Fatum, dirigida por Juan Galiñanes, guionista de Quien a hierro mata y montador de numerosas películas y series, como La unidad. La palentina comparte protagonismo con Luis Tosar y Álex García, en una película de evidente tinte social que se centra en el problema de la adicción al juego y sus terribles consecuencias.

El contundente alegato de Elena Anaya contra las salas de apuestas



En declaraciones a la Cadena SER, Elena Anaya ha expresado todo un alegato contra las casas de apuestas, que en muchos casos, están situadas junto a los colegios. "Lugares muy estratégicos con señales luminosas que llaman la atención de los más pequeños y de la gente más inocente que no sabe realmente que esto es un lugar de perdedores, de gente que va a perderlo todo. No son salas de juegos, son salas de pérdida. Entras a perderlo todo, no sólo tú, sino toda tu familia", critica la actriz palentina.

Elena Anaya también lamenta que algunos deportistas se presten a publicitarlas. "Y los deportistas de élite están patrocinados por estas casas de apuestas que debería estar, creo, desde mi punto de vista, completamente prohibido y con unas limitaciones mucho más específicas". "Realmente hay que prohibir la entrada a menores, que aunque esté prohibida, ocurre en la vida que hay niños en esas salas de apuestas o gente que tendría que tener prohibida la entrada porque tienen una enfermedad y las personas que tienen una enfermedad no tienen control sobre sí mismas, debería de haber una fuerza, una ley que pudiese proteger a esas personas ante su vulnerabilidad", asegura.

Fatum, el título de la película, hace referencia al destino, al sino, a los hechos desconocidos, incontrolables y también azarosos que pueden cambiar de la noche a la mañana tu vida. Luis Tosar encarna a un padre adicto al juego, a punto de perderlo todo, que dispone de una última oportunidad, mientras que Álex García es un policía, padre modelo y con un hijo enfermo a la espera de un trasplante.

Presencia de Arón Piper , el actor de Élite

Por su parte, Arón Piper, popular actor por su participación en la serie de Netflix Élite, interpreta a un ladrón armado y Elena Anaya es la agente al frente de un dispositivo, con francotiradores, negociadores y un equipo especial de asalto, que tratará de evitar el desastre.