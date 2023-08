Ramón García explota tras regañar varias veces a una alcaldesa en 'Grand Prix'

El presentador del programa 'del abuelo y del niño' terminó con la boca seca de repetirle a la edil de Alfacar (Granada) las normas del juego de 'La Patata Caliente': '¡No es lo mío!'.

'La Patata Caliente', mítica prueba del Grand Prix sigue regalando momentos únicos y divertidos, aunque para uno de los equipos igual no lo es tanto. Este lunes, durante la segunda semifinal del programa 'del abuelo y del niño' de TVE, en la que se enfrentaban Alfacar (Granada) y Yepes (Toledo), Ramón García tuvo que llamar la atención en repetidas ocasiones a la alcaldesa del pueblo andaluz por no responder de forma correcta a las preguntas. Y la cuestión no era que se alejase de la respuesta, sino la manera en que contestaba, sin respetar las normar de la prueba.

Los alcaldes y padrinos se iban turnando el enorme globo que no para de crecer hasta que dan la respuesta correcta. En el caso de no conseguirlo, la patata explota. Y a Fátima, la alcaldesa de Alfacar le explotó por cómo respondía, donde perdió mucho el tiempo, más que por alejarse del número que le pedían: el año de publicación de la obra de La Celestina. La edil empezó a gritar números, algo alejados de la cifra exacta y comenzó a acercarse bastante al dato y a la explosión. Pero los nervios de ver cómo crecía el globo la traicionaron.

Ramón García regaña a una alcaldesa del 'Grand Prix'

Fátima, alcaldesa de Alfacar, pueblo que se enfrentará a Aguilar de Campoo en la final, se acercaba bastante al número exacto, pero solo subía o bajaba. Eso sí, mencionando solo las dos últimas cifras. "¡Número completo!", le advertía Ramón, mientras continuaba indicándole más o menos. Sin embargo, la alcaldesa continuaba con la misma mecánica según se acercaba al año que le pedía. "¡Número completo! ¡Completo!", seguía repitiendo el presentador de TVE incansablemente. Y, finalmente, pasó lo que tenía pasar: la patata explotó, quedándose muy cerca de acertar.

🥔🔥 Una patata que, al lado de Romay, (@fernandoromay1), parecía una cebolleta y la alcaldesa de Alfacar atrapada en un extraño bucle.



La patata caliente de la segunda semifinal del Grand Prix, @GrandPrix_tve va para Yepes.



🔵 Alfacar 👉 13.

🟡 Yepes 👉 12. pic.twitter.com/lNhb004YKW — La 1 (@La1_tve) August 28, 2023

"¡La patata no es lo mío! ¡La patata no es lo mío!", aseguraba Fátima cuando fue eliminada de la prueba, tal y como ocurrió en la anterior participación del pueblo en el programa de TVE. "Era 1499", confirmaba el presentador, mientras la alcaldesa le deseaba suerte a su madrina, María Peláe, quien protagonizó un momento de tensión, junto a Fernando Romay, por la enorme patata que se iban pasando y la tranquilidad con la que la malagueña respondía. "Este es ya un clásico de Fátima, la alcaldesa de Alfacar. Ella se queda en un número y repite, sigue ahí con ese número y no avanza", concluyó Ramón, mitad en broma, mitad en serio, mientras la alcaldesa del pueblo andaluz se desternillaba dándole la razón.