Un concursante del 'Grand Prix' ataca a la vaquilla y el momento se hace viral

El Grand Prix sigue reuniendo ante el televisor a las familias, como ya hacía hace casi 20 años. Aunque los datos han bajado un poco, la tercera entrega del programa estrella de los veranos de TVE, y con Ramón García al frente, anotó un 20,6% de cuota y 1.719.ooo espectadores. Este lunes 7 de agosto, La Uno emitía el enfrentamiento entre Aguilar de Campoo y Cervelló. Y, como no podía ser de otra manera, estos dos pueblos dejaron grandes momentos, que dieron para mucho en las redes sociales. Sin embargo, de todos ellos, hay uno que destacó sobre todos los demás con la 'vaquilla' como protagonista... y víctima.

El Grand Prix se tuvo que renovar en su nueva etapa para poder mantener la icónica figura de la vaquilla. Por ello, se inventaron los comodines que van ganando los pueblos y con los que solicitan la ayuda de la vaquilla. En esta ocasión, le tocaba a "Gabriela, la vaquilla que canta zarzuela y que viste con pamela", quien se estrenó ayudando al equipo azul de Cervelló en 'Baloncesto en pañales'. En este juego, los concursantes de ambos equipos, vestidos de bebé, debían correr en una cinta para tratar de meter canasta al llegar al final, con unas grandes bolas. Pero uno de estos participantes no se tomó muy bien la ayuda de Gabriela y acabó arrojándole la pelota que cargaba.

El equipo azul solicitó la ayuda de la vaquilla para el juego del baloncesto y su tarea consistía en entorpecer al equipo amarillo para que no acertaran. Durante la prueba, Gabriela consiguió echar a un concursante de Aguilar de Campoo de la cinta. Pero este no se lo tomó muy bien y su reacción fue inesperada: le lanzó la bola antes de continuar con el juego. Este momento provocó muchas risas en el plató del Grand Prix. De hecho, la persona que se esconde bajo el disfraz, Miguel del Pozo, se lo tomó con buen humor, pronunciándose después en Twitter: "si hubiese estado en el lugar del concursante, hubiese hecho lo mismo", admitió.

La reacción del concursante amarillo fue muy divertida, pero la respuesta que ofreció poco después Miguel en Twitter aún más, generando cientos de reacciones en la red social y comentarios. Y no es para menos, porque el momento así lo merece. "Me gané el bolazo", admitía la 'vaquilla' en su perfil oficial.

Soy el que va dentro de la vaquilla... y si hubiese estado en el lugar del concursante, hubiese hecho lo mismo.



Me gané el bolazo, y me reí mucho, aunque no se note 😆