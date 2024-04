Sorprendente comparación de Rubiales con un famoso criminal en 'Espejo Público'

Su presentadora Susanna Griso no ha podido evitar, viendo lo que le esperaba al ex presidente de la RFEF en España, recordar a uno de los criminales más emblemáticos de la historia.

Sin ninguna duda el día informativo ha estado marcado por la detención nada más llegar a España del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. El que fuera máximo dirigente del deporte rey en nuestro país y sobre el que sobrevuela la sospecha de varios delitos de corrupción, ha sido recibido por la UCO en plena pista de aterrizaje del aeropuerto Madrid-Barajas, donde una furgoneta le ha trasladado hasta dependencias policiales. Allí se ha negado a declarar y se le ha puesto en libertad a la espera de ser reclamado por la justicia para declarar.

Todas las televisiones, radios y periódicos estaban presentes en el aeropuerto madrileño esperando la llegada de Rubiales desde República Dominicana, país en el que “le pilló” la redada a la sede de la Federación y de la que se libró de la detención precisamente por estar a miles de kilómetros. También ha estado en esa puerta de llegadas internacionales de la T4 el programa Espejo Público, que durante la mañana ha ido conectando en varias ocasiones para palpar el ambiente y actualizar la información.

Desde luego que las imágenes de los medios apostados en dicha puerta deja a las claras la expectación que había. Sin embargo no han podido lograr la imagen de la esperada llegada de Rubiales ya que, como decimos, la Guardia Civil lo ha detenido nada más aterrizar. De hecho era Ana Pastor, periodista de La Sexta y que venía en el mismo avión que el exdirectivo tras hacerle una entrevista -que se emitirá este miércoles por la noche- en tierras caribeñas, la que avisaba de que ya estaba fuera del aeropuerto.

Susanna Griso compara a Rubiales… ¡con Al Capone!

SUSANNA GRISO A RUBIALES: Es como AL CAPONE … que al final cayó por hacienda pic.twitter.com/dXtEmT52OI — TVMASPI (@sebas_maspons) April 3, 2024

Entre tanto, Susanna Griso y el resto de colaboradores comentaban la noticia: desde cuál es el futuro inmediato de Rubiales judicialmente hablando o, antes de su llegada, haciendo especulaciones sobre qué podía pasar cuando pisara suelo español. En esas, la presentadora ha hecho una comparación que no ha pasado desapercibida ni en el programa ni en las redes sociales.

Ha sido a la hora de intervenir para cambiar de tema cuando ha comparado a Rubiales con uno de los mayores criminales de la historia por un pequeño detalle. “Pues le pasará, y que me perdone la comparación, como a Al Capone, que cayó por una declaración de la Renta, por un tema fiscal porque, en fin, la caída de Rubiales no ha sido por un beso no consentido”, explicaba la presentadora antes de poner un impás en el programa para cambiar de asunto.